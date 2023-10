Voto, primo test per l’alleanza. Bretella, Rosso-Verdi e M5s mettono alla prova il Pd

Sul fronte alleanze larghe, primo stress test per il Partito democratico. Il fronte Rosso Verde e il Movimento 5 stelle hanno presentato un ordine del giorno rivolto a sindaco e presidente del Consiglio nel quale si chiede in pratica di valutare le proposte alternative e rivedere l’attuale progetto della Bretella "secondo i parametri della sostenibilità e utilità pubblica".

Un modo per testare il Partito democratico sulla famosa "discontinuità programmatica" tanto invocata dai potenziali alleati, propedeutica a un’alleanza alle amministrative. C’è già stato in passato un voto comune sulla Bretella tra le forze interessate (magari su testi più generici di questo), lo stesso sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha invocato pubblicamernte un modifica del tracciato per renderlo il meno impattante possibile e l’eliminazione dei caselli. Ma è chiaro che la presentazione del documento nei giorni in cui si lanciano i tavoli in vista delle amministrative acquisisce un significato politico.

È probabile che ci sia stato già un abboccamento precedente tra le parti prima che l’ordine del giorno approdasse in Consiglio, sono sconsigliabili salti mortali senza rete a otto mesi dal voto. Ma in aula tutto può succedere, come è già capitato altre volte su temi sensibili.

Se il Pd voterà sì all’ordine del giorno aprirà (forse per la prima volta in maniera così netta) anche a ipotesi alternative all’arteria autostradale o quantomeno avallerà la necessità di revisioni del progetto rischiando di dividersi. Se invece lo bocciasse comprometterebbe fortemente ogni ipotesi di alleanza con Verdi, Sinistra e 5 stelle alle prossime amministrative. Un, primo, dilemma diabolico confezionato dai potenziali alleati dal Pd per far capire che quando si dice che la coalizione non è scontata non è uno slogan buono solo per i titoli dei giornali.

Nel merito come si diceva sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo l’ordine del giorno firmato dai consiglieri comunali di Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena e Movimento 5 stelle (prima firmataria Paola Aime di Europa Vede) sollecita la necessità di "valutare le proposte alternative e rivedere il progetto secondo i parametri della sostenibilità e utilità pubblica", oltre che "a tutela del territorio e dei cittadini interessati dalla presenza dell’opera". Anzi, bisogna "far inserire nell’elenco delle infrastrutture strategiche per il territorio gli interventi coerenti con le politiche e le strategie della mobilità di merci e persone su ferro". Ad esempio, è "urgente realizzare il collegamento ferroviario Cittanova-Dinazzano", così come sarebbe da considerare "un nuovo casello ’Modena Centro’ all’incrocio con la superstrada Modena-Fiorano-Sassuolo, la A1 e la complanare di Modena: questo permetterebbe di decongestionare il casello di Modena Nord e collegare direttamente l’autostrada A1, con il distretto della ceramica tramite l’esistente superstrada".

Tutti i gruppi auspicano in prospettiva "un progetto coordinato tra tutti gli attori coinvolti, al servizio dell’economia locale, della qualità ambientale, della riduzione della dipendenza da fonti fossili e capace di promuovere concretamente la mobilità sostenibile in un bacino altamente produttivo e vocato all’export, oltre a

sostenerne la competitività".