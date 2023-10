Voto, Sinistra italiana frena: "Per ora nessuna alleanza"

"Per ora Sinistra italiana non ha sottoscritto alcuna alleanza". E’ categorico Giorgio Bolognesi, segretario della federazione di Modena: gli esponenti politici che avrebbero parlato di un ’blocco’ rosso-verde in vista delle prossime elezioni amministrative lo avrebbero fatto in modo quantomeno prematuro. "Apprendiamo con stupore dalla stampa – sbotta Bolognesi – di un nostro accordo elettorale con Verdi ed ex-Art.1 (in appoggio al Pd) per le elezioni comunali che sarà presentato lunedì. Siamo in periodo di caos, ma è controproducente e scorretto che qualcuno invii alla stampa, a nome nostro, notizie non concordate". Una freccia scagliata senza troppi giri di parole, probabilmente rivolta ai leader dei potenziali (ma, a questo punto, nulla più) alleati.

"Per ora – scandisce Bolognesi – Sinistra italiana non ha sottoscritto alcuna alleanza. Il confronto è aperto prioritariamente con ex-Art.1 e Verdi, poi con tutta l’area progressista. L’unione delle forze di sinistra ed ecologiste è fondamentale, ma non può prescindere dai problemi locali che interessano i cittadini… vogliamo discutere le scelte concrete e su queste costruiremo le alleanze per il voto". Contro la fuga in avanti, Bolognesi elenca una serie di progetti per il futuro della città. "Proponiamo che tante amministrazioni locali invertano la rotta: fermino la continua privatizzazione dei servizi pubblici (scuole materne, asili nido, residenze per anziani). Servizi che, quando possibile, devono tornare alla gestione comunale. Diciamo no alla privatizzazione delle ex aziende municipalizzate (pensiamo ad Aimag e alla revisione del rapporto con Hera), i cui proventi devono servire come risorsa per tutti i cittadini non per arricchire azionisti privati. Diciamo no al consumo del territorio come la nuova Bretella autostradale Modena Sassuolo che deve limitarsi a collegare il nuovo scalo merci di Marzaglia connesso con ferrovia a Dinazzano e all’Europa. Vogliamo piani urbanistici (Pug) che – continua – restituiscano potere ai Comuni per garantire case a prezzi accessibili ed affitti calmierati. Vogliamo aiutare a risolvere i problemi veri delle famiglie. In taluni Comuni troviamo disponibilità a discutere sui problemi concreti, in altri sembra non si voglia cambiare rotta. Anche in città continuiamo il confronto al tavolo con Verdi, ex-Art.1 ed anche quello con Modena Volta Pagina, Unione popolare e Movimento 5 Stelle e presto incontreremo il Pd. Quindi parteciperemo a conferenze stampa solo dopo aver fatto accordi. Noi rifiutiamo le ammucchiate fittizie, vogliamo allearci a sinistra con chi è interessato a cambiare. Tanti nostri Comuni devono recuperare politiche ed identità di sinistra oggi trascurate.

Cerchiamo – chiude Bolognesi – soluzione ai problemi concreti dei cittadini, le chiacchiere e i tatticismi non ci interessano".