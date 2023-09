Voto, Trande avverte tutti: "Primarie di coalizione?. Dipende, nulla è scontato"

Effettivamente si assiste allo stallo messicano in casa Pd come se fosse l’unico nodo da sciogliere nel centrosinistra in vista delle ‘primarie di coalizione’. Ma dov’è in realtà questa coalizione? A mettere in guardia tutti è Paolo Trande, già segretario provinciale di Articolo Uno (che non ha aderito al Pd), che invita a "non dare per scontato nulla".

Trande, la coalizione alle amministrative coinciderà con l’attuale maggioranza. O no?

"Al momento non c’è una coalizione larga come noi auspichiamo e per la quale lavoriamo, da costruire su base politico-programmatica".

Cosa intende per coalizione larga?

"A breve come ‘Coordinamento Rosso-Verde’ faremo una chiamata pubblica per costituire un tavolo provinciale del centro-sinistra, da Unione Popolare ai liberal-democratici, sinceramente anti-destra però, passando per il M5s e il Pd e i movimenti civici progressisti. Lì andrebbe definito il perimetro in cui fare nascere cooperazioni in ognuno dei 34 comuni al voto".

Cosa intende per ‘sinceramente anti-destra’?

"Italia Viva per esempio tresca quotidianamente con il governo Meloni".

Su che basi si può costruire questa larga alleanza?

"Stavolta non basterà dire ‘arrivano i fascisti’, perché governano già, male ma governano. Bisogna produrre discontinuità e innovazione politica su giustizia sociale e ambientale: casa, sanità, servizi sociali, scuola, esternalizzazioni di ‘beni comuni’, mobilità (dalla Bretella al piano sosta), consumo di suolo (saldo zero!)"

Dice che il Pd avrà difficoltà a convergere su questi temi?

"Vedremo. Ricordo che a Modena città il sindaco, dopo la pandemia che ha costretto a un ridimensionamento del programma elettorale, ha rinunciato a raccogliere il nostro invito a inaugurare una nuova fase coinvolgendo le realtà politiche, culturali, associative a sinistra del Pd, fino al M5s. Al contrario, la giunta si è ristretta e non solo non ha visto una estensione lungimirante, ma addirittura non esprime la maggioranza che la sostiene (è poco più di un monocolore Pd)".

Ma le primarie possono servire proprio a costruire la coalizione.

"Credo il contrario. Questa è la fase del confronto su contenuti, poi penseremo ai candidati. Ogni parte potenziale della coalizione dica quali sono le sue idee. Le primarie hanno un senso se sono un modo per selezionare la migliore o il migliore interprete delle tre opzioni culturali e politiche dell’alleanza. Se diventano invece la maniera per regolare conti interni al Pd e magari l’ennesima riproposizione cattolici contro laici, ex margherita versus ex ds, interesserà poco gli eventuali alleati del Pd".

Non si parla di nomi, d’accordo, ma Maria Cecilia Guerra potrebbe essere una figura spendibile per il mondo rosso-verde?

"Parlo per me. Dopo la fase del confronto, dell’auspicabile convergenza larga, sarebbe di sicuro una delle figure autorevoli, competenti in grado di interpretare una sintesi fra le anime. Ma i nomi dopo".