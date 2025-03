Voto, ultimatum del Pd:: "Vogliamo solo un nome"

E’ un vero e proprio ultimatum quello lanciato ieri dal Pd a Eva Baraldi e Sauro Borghi. Mancano due mesi al voto per le amministrative a San Prospero (si vota il 25 e 26 maggio) ed appena uno per la consegna delle liste dei candidati sindaco e per il consiglio comunale. E la pazienza del Pd, dopo i ripetuti appelli ad una intesa rivolta ai due candidati di centrosinistra, caduti finora nel vuoto, è esaurita. Questo il senso della conferenza stampa di ieri del segretario provinciale, Stefano Vaccari, e del coordinatore Area Nord e - da un mese - commissario del Circolo di San Prospero, Simone Silvestri.

"Se non dovessero prevalere ragionevolezza e senso di responsabilità, nessuno dei due attuali candidati – è la minaccia lanciata a Baraldi e Borghi - potrà dire di rappresentare il Partito Democratico, né partecipare alle elezioni con il suo simbolo, perché a rappresentare la comunità di centrosinistra può essere solo e soltanto una persona che dimostri, nei fatti, di avere la forza di porre l’interesse collettivo davanti ad ambizioni e destini personali".

Forte del consenso raccolto a novembre alle regionali (41%), che lo indicano come partito di maggioranza nel Comune, sebbene il voto fosse stato condizionato da una scarsa affluenza, il Pd assicura di averle tentate tutte. "A Sauro ed Eva abbiamo prospettato tre ipotesi – spiega Silvestri –: confrontarsi democraticamente alle primarie; convergere su un solo nome; in alternativa, fare entrambi un passo indietro e sostenere un terzo candidato".

"I numeri delle ultime elezioni regionali – chiarisce Vaccari – ci dicono chiaramente che il campo progressista e il Pd crescono, in tutta la Bassa e anche a San Prospero; ma ci dicono con altrettanta chiarezza che si vince se si è uniti, mentre correre separati è la strada certa per consegnare il paese al centrodestra. E questa eventuale responsabilità, se i due attuali aspiranti sindaco non sapranno confrontarsi e far valere il senso più alto del fare politica, sarà solo ed esclusivamente loro, non certo della comunità del Pd, che fino all’ultimo ha fatto di tutto per evitare questo nefasto scenario".

Un disimpegno del Pd, dilaniato anche al suo interno, da sostenitori chi di Baraldi chi di Borghi, peserebbe sul risultato perché potrebbe alimentare la disaffezione al voto. Dall’altra il ritrarsi del Pd dalla competizione sarebbe poco comprensibile alla luce della forza che rappresenta localmente. "Rimaniamo in fiduciosa attesa – concludono Silvestri e Vaccari – che prevalgano senso di responsabilità e interessi comuni rispetto a quelli personali"

Alberto Greco