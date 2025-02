Vuelta a Murcia per Covili e Paletti. Caselli debutta a Cà del Poggio

Ancora un impegno in Spagna per i modenesi Luca Covili e Luca Paletti. Il ventenne Paletti è stato il secondo degli italiani alla Vuelta Valenciana che si è conclusa domenica, e ha dimostrato di essere in grande condizione dopo essere stato il migliore del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani: pur avendo perso oltre tre minuti nella cronosquadre d’apertura, è giunto 25° nella generale e 10° nella classifica under 23. Ha così convinto il diesse Roberto Reverberi a inserirlo nei sette che saranno al via oggi nella Vuelta a Murcia, che si svolge nell’omonima regione spagnola sulla distanza di 199,6 chilometri. Il figlio d’arte sarà affiancato dall’esperto pavullese Luca Covili, anche lui protagonista nella Vuelta Valenciana, che sta migliorando la propria condizione per essere al top nella Settimana Coppi e Bartali che si svolgerà metà marzo in Romagna. La gara odierna sarà visibile su Eurosport 2 dalle ore 16. Domani la coppia modenese sarà al va della Clasica de Almeria su un percorso scorrevole nella prima parte, con alcuni dislivelli nel finale dei 189 chilometri. Anche domani la gara sarà trasmessa su Eursosport alle ore 14,30.

Oggi nella splendida location di Cà del Poggio a S,Pietro di Felletto (Treviso) sarà presentata la compagine della Solme Olmo che ha nelle proprie file il modenese Armi Caselli, atleta di belle speranze che debutterà tra gli Under 23 dopo essere cresciuto nel vivaio della Ciclistica Maranello ed aver indossato lo scorso anno la casacca del Team Paletti con la quale si è aggiudicato lo scorso anno la riedizione della classica Modena-Pavullo. Andrea Giusti