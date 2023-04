Vuole buttarsi dal ponte: salvato

Sopraffatto dallo sconforto per motivi personali era salito sul cavalcavia minacciando di gettarsi tra i veicoli in rientro dal ponte pasquale. Provvidenziale è stato l’intervento di un equipaggio della polizia stradale di Modena Nord che dopo una delicata opera di convincimento è riuscito a farlo desistere dal suo intento. Protagonista dell’episodio un giovane di circa vent’anni che la sera di Pasquetta era salito sul cornicione del cavalcavia e con le gambe a penzoloni minacciava di gettarsi nel vuoto. Problemi con la fidanzata, delusione sul lavoro, una miscela di emozioni negative che lo stava portando alla tragica decisione. A scongiurare il peggio è stata una pattuglia della polizia che si è portata prontamente sul cavalcavia mentre contemporaneamente altri due equipaggi della sottosezione di Modena Nord e di Bologna Sud con il servizio di "safety car" provvedevano a bloccare il traffico in autostrada creando le condizioni di sicurezza per l’intervento di salvataggio. Un agente più o meno coetaneo con l’aspirante suicida è salito sul ponte riuscendo ad entrare in empatia con il giovane; l’ha convinto a scavalcare nuovamente le barriere di protezione e a portarsi in salvo sulla strada comunale di Castelfranco dove nel frattempo era arrivata un’ambulanza del 118. L’autostrada nel frattempo, terminata l’emergenza, veniva riaperta. I famigliari del giovane hanno ringraziato gli operatori della Stradale.

E’ stato invece un carabiniere a riportare alla ragione un uomo che ieri mattina minacciava di buttarsi dalla finestra della sua stanza al nono piano del residence Costellazioni. Una protesta dettata da problemi personali; l’uomo, non voleva lasciare l’alloggio anche se non aveva più diritto di risiedervi. L’allarme è scattato intorno alle 9,30. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno inizialmente transennato l’area, insieme al 118, alla polizia locale e ai carabinieri. Per fortuna anche questo gesto non ha avuto un epilogo tragico grazie ad una negoziazione durata per oltre un’ora. L’uomo ha desistito e la situazione è rientrata.

Emanuela Zanasi