Vuole essere ricoverato, minaccia i medici del Ps

Dopo aver trascorso la notte al Pronto Soccorso, dove il personale sanitario gli ha garantito supporto e cure, ieri mattina si è ripresentato all’ospedale di Baggiovara pretendendo di essere ricoverato pur non sussistendo ragioni ‘cliniche’ che ne giustificassero il ricovero. Dinanzi al rifiuto del personale di garantirgli in sostanza un letto, ll’uomo in questione ha iniziato ad inveire contro gli operatori brandendo anche un oggetto contundente con aria minacciosa. L’immediato intervento della polizia di Stato e polizia locale, così come della vigilanza ha evitato il peggio.

L’episodio si è verificato appunto ieri mattina all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara non nuovo, purtroppo, a scene di violenza da parte di pazienti (o parenti degli stessi) nei confronti degli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di episodi di violenza verbale ma anche fisica. Erano circa le 12 quando l’uomo, da alcuni anni non più residente sul territorio modenese e con una situazione di particolare fragilità, è entrato al ps chiedendo di essere ospitato in ospedale tramite un ricovero.

A seguito di valutazione clinica da parte di uno specialista, si è ricostruita la vicenda dell’uomo, che risultava essersi allontanato dal territorio regionale e per un periodo anche da quello nazionale, per ripresentarsi proprio al Pronto Soccorso di Baggiovara domenica sera. In quell’occasione il paziente è stato comunque accolto in emergenza nella notte per poi essere dimesso. Ieri mattina, però, lo stesso si è dunque ripresentato a Baggiovara ed è stata attivata una specialista dell’Ausl che, dopo accertamenti ulteriori, non ha però riscontrato motivazione clinica al ricovero.

A quel punto il ‘soggetto’ in questione, contrariato e in evidente stato di agitazione, ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia. L’intervento immediato del personale del Pronto Soccorso e della vigilanza, seguito da un rapido arrivo sul posto di polizia di Stato e locale, ha evitato che venissero effettuati danni a persone o cose.

Le direzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Ausl ringraziano per questo il personale sanitario, le forze dell’ordine e il servizio di vigilanza intervenuti ieri mattina. Per quanto riguarda il paziente, i servizi sociali e sanitari stanno effettuando una valutazione per giungere alla corretta presa in carico dell’uomo da parte dei servizi del territorio.