WamGroup, quattro assunzioni dalla scuola interna

WamGroup si riorganizza e per rispondere alle difficoltà di reperimento di manodopera, nella fattispecie di saldatori, punta decisa alla formazione in azienda come investimento su presente e futuro. Terminato, in questi giorni un secondo corso riservato a 8 partecipanti, tutti provenienti dalla Bassa modenese e di età variabile da 20 a 45 anni, che per tre settimane hanno seguito lezioni teoriche e pratiche della durata complessiva di 120 ore. Ora 4 di loro hanno già trovato pronto un contratto di assunzione presso l’headquarter del gruppo a Motta di Cavezzo, di proprietà di Vainer Marchesini, l’imprenditore capace di realizzare una realtà produttiva che realizza oggi un fatturato di circa 230 milioni di euro e dà lavoro a 2.300 maestranze attraverso i suoi 20 stabilimenti nel mondo, sparsi ormai in tutti i continenti. Per portare avanti questo processo formativo presso la stessa azienda di Motta da settembre è stata creata la Welding Academy, una scuola di saldatura altamente qualificante che si propone di valorizzare risorse interne a WamGroup ed anche corsisti esterni che possono poi essere inseriti o reinseriti nel mondo del lavoro.

"Per gestire la crescita aziendale prevista nei prossimi anni - spiega Nicola Manzali (nella foto), amministratore delegato di Wam Industriale - oltre agli investimenti in termini di spazi (nuovi edifici industriali) e di macchine di processo (automatiche o semiautomatiche) con le tecnologie di ultima generazione, abbiamo parallelamente la necessità di accrescere numericamente il personale interno addetto ai processi produttivi. Stante le enormi difficoltà del periodo a trovare personale di officina qualificato, soprattutto nell’ambito della saldatura, uno dei nostri processi più importanti, abbiamo pensato di istituire una scuola interna. Dall’inaugurazione a fine novembre della Welding Academy abbiamo già realizzato due sessioni formative ognuna di 8 ammessi".

