Warriors secondi a San Marino

Ottimi risultati in terra di San Marino per la squadra castelvetrese di Braccio di Ferro degli "Emilian Warriors", fondata e capitanata da Luca Pompeo. Proprio Pompeo (in maglietta nera nella foto), durante la terza edizione del trofeo Armwrestling, inserito anche nel calendario della Federazione italiana, è riuscito a piazzarsi secondo nella categoria Senior di sinistro. Ottime prove anche tra i giovani della squadra, con il primo posto di Stefano Cocchi e il terzo di suo fratello Lorenzo nella categoria Youth Man 60 kg di destro. Sempre Stefano Cocchi si è affermato con un primo posto nei 60 kg di destro Senior Man. Pompeo ha commentato: "E’ sempre una grande soddisfazione e tutta la nostra squadra ha fatto molto bene. Ringrazio anche per i bei traguardi in gara Vittorio Kettermaier, Giancarlo Pirotta e Paolo Cocchi detto Il Papo". Prossime sfide per gli Emilian Warriors il 15 e 16 marzo a Brescia.

m.ped.