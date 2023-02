Web e pericoli, Bruzzone parla a 750 studenti

Cyberbullismo, adescamento di minore, revenge porn: questi alcuni dei temi trattati, davanti ad una platea di 750 ragazzi delle superiori, dalla nota criminologa Roberta Bruzzone ieri al PalaPaganelli di Sassuolo. Ospiti dell’evento ’Navighiamo sicuri nella rete e …nella vita’, promosso da ‘La Caramella Buona’, patrocinato dal Comune di Sassuolo e sostenuto da Fondazione Iris Ceramica Group, gli studenti hanno avuto modo di approfondire fenomeni che destano sempre maggior preoccupazione grazie all’intervento della criminologa e presidente onorario dell’associazione che da oltre 26 anni opera a tutela dell’infanzia, che ha sensibilizzato i ragazzi sull’uso corretto del web e di quegli strumenti da loro tanto utilizzati ma non privi di una certa pericolosità soprattutto per gli adolescenti.

Iniziativa lodevole, su "tematiche delicate che affrontiamo ogni giorno e che spesso portiamo in tribunale a fianco di giovani vittime di manipolatori seriali", ha aggiunto Roberto Mirabile, presidente de La Caramella Buona, ringraziando Iris Ceramica Group per l’appoggio all’iniziativa. "La Fondazione – ha detto invece Federica Minozzi, Ceo Iris Ceramica Group – nasce dal senso di responsabilità nei confronti del territorio e del capitale umano e si impegna a creare valore per la collettività. Lo fa anche promuovendo progetti di formazione culturale e sostenendo associazioni che tutelano le fasce più deboli della società. Anche per questo abbiamo sostenuto un’iniziativa che consideriamo un altro importante passo verso la costruzione di un presente e un futuro migliore, partendo dai giovani e supportandoli nel loro processo di crescita, offrendo loro gli strumenti anche culturali per farsi promotori di valori come il rispetto, la solidarietà, l’integrazione e l’aggregazione sociale".

s.f.