’WeCare’ insieme a Ducati Corse "Cosi si crea un team vincente"

Il progetto #WeCare (dall’inglese prendersi cura), nato da meno di un anno, a Mirandola riunisce diverse realtà imprenditoriali dell’area con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e sociale di ragazzi e ragazze che vivono nel territorio, e delle loro famiglie. Dopo l’iniziativa di beneficenza e sostegno agli asili nido di Mirandola, e dopo il progetto ’adotta una seconda’ con le scuole medie della città, questa volta il Gruppo #WeCare ha organizzato una serie di eventi per tutta la comunità; nell’organizzazione della prima serata – il 2 maggio – le aziende partecipanti sono: Acea Costruzioni, AeC Costruzioni, Encaplast, Eurosets, G-21, GVS-Haemotronic, HMC Premedical, Imperiale Painting, Innova Finance, Livanova, Medtronic, Mold&Mold, Pavani Group, Qura. L’appuntamento del 2 maggio, aperto a tutti, è fissato presso l’Auditorium Montalcini di Mirandola, alle ore 21, con la Squadra Corse di Ducati, che nel 2022 ha avuto incredibili vittorie. Il trionfo di Francesco ’Pecco’ Bagnaia in sella alla Desmosedici GP è un orgoglio italiano che sarà raccontato da Paolo Ciabatti, direttore Sportivo Ducati Corse e Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Lenovo Team. Tema di queste serate in programma per quest’anno sarà: costruire, creare, dare forma. In questo caso, come si costruisce un team vincente. Ci sarà inoltre un ’corner libri’ gestito dalla Libreria ’La ventunesima storia’ di Greta Sala. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Mirandola.