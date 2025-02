Wedding Planner muore a 46 anni

Troppo giovane per andarsene prematuramente e all’improvviso. La comunità perde una persona speciale, anche per la sua attività e per il suo impegno sociale. Le comunità di Bastiglia e Bomporto scosse in questi giorni dalla scomparsa di Francesca Martinelli, 46 anni, che il padre Enrico ha ritrovato l’altra mattina a terra nel suo appartamento. Francesca era una apprezzata Wedding Planner e per tanti anni è stata titolare di una attività a Bomporto dove vendeva abiti da sposa, bomboniere e oggettistica di vario genere.

Attualmente aveva spostato la sua attività fra Bastiglia e Carpi, dove aveva integrato con la vendita di fiori e addobbi floreali su commissione. Era Presidente della Polivalente Forum Bastiglia dove per tanti anni ha prestato la sua principale attività di volontaria. "Era cittadina di origine bomportese – ricorda la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – e da pochi mesi aveva cambiato il nome del negozio di Bastiglia con il nome della mamma che aveva perso di recente. La conoscevo personalmente e posso affermare che era una persona sempre disponibile e intraprendente. La sua improvvisa scomparsa ha scossa tutta la comunità". I funerali si terranno lunedì 24 febbraio alle 10 a Sorbara, località di origine della famiglia.