Week end perfetto per gli sciatori Servizio bus per evitare il traffico

Neve abbondante e bel tempo fanno facilmente prevedere un altro grande afflusso di sciatori sulle piste del nostro Appennino. Per la discesa sono aperte le 24 piste sul Cimone (Passo del Falco, Lago della Ninfa, Passo del Lupo, Cimoncino e Polle). Alle Piane di Mocogno aperte 5 piste da discesa e 6 da fondo. Con corso principianti per sleeddog. Alla Boscoreale di Piandelagotti aperti tutti gli anelli di sci nordico Maccherie, Giovarello e Prati di San Geminiano. Per gli appassionati del fondo si è aggiunta la pista di S.Annapelago: si tratta di una tracciato della lunghezza totale di 3 Km, con partenza in paese, illuminato per lo sci in notturna il 4, 9, 16 e 23 febbraio (e altre date su prenotazione) dalle 19.30 alle 21.30 circa. Per il week-end sul Cimone, il presidente del Comprensorio sciistico Luciano Magnani dice: "Le temperature notturne sottozero hanno favorito una neve perfetta sulle piste, tutte aperte con livelli da 60 ad 80 cm. Le strade di accesso sono libere da neve, per cominciare nel modo migliore le sciate di febbraio". Per ovviare in parte all’afflusso automobilistico, il Consorzio segnala la collaborazione con Busforfun: oggi, ad esempio, andata e ritorno da Bologna o Modena con pullman più skipass giornaliero a partire da59,00 euro; si replica il 12, 18 e 26 febbraio. Viste le condizioni delle piste, il Consorzio rilancia anche lo sci infrasettimanale: nelle giornate feriali (da lunedì a venerdì) si potranno usufruire "tariffe scontate per lo skipass, un numero minore di sciatori in pista, meno code agli impianti e tutta la simpatia e accoglienza del personale dei rifugi e dei servizi del Comprensorio". g. p.