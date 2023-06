Weekend, dal Mercurdo ai Buskers

Fine settimana denso di appuntamenti in diversi comuni. A Vignola, oggi e domani torna la manifestazione "Vignola…è tempo di ciliegie", organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Lungo viale Mazzini saranno allestiti diversi banchi di assaggio e vendita di ciliegie e sono previste varie manifestazioni collaterali. A Spilamberto, nel parco di Rocca Rangoni, è in programma la terza edizione di Food Truck Festival, tra piatti gourmet e ricette della tradizione. Ogni furgoncino presente propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù. Non mancherà inoltre la musica ad allietare pranzi e cene nel parco. A Castelvetro, invece, sarà di scena Mercurdo, il mercato dell’assurdo. L’inaugurazione ufficiale è prevista per stasera alle 20,45 con la banda comunale che suonerà da sopra gli alberi che conducono in centro storico. A Castelfranco i pomeriggi di oggi e domani a partire dalle 17,30 saranno animati dagli artisti di strada del Buskers Festival.

L’appuntamento è in Corso Martiri e Piazza Aldo Moro. A Villa Boschetti di San Cesario, infine, torna la festa della birra con "Luppolandia Brewery Fest".

m.ped.