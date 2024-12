Weekend dedicato a John Lennon

Una serie di appuntamneti dedicati a John Lennon. si comincia domani alle 21 alla biblioteca Luis Sepulveda, a Castelnuovo, verrà presentato il libro “The Beatles Everyday” di Federico Martelli, con interventi musicali di Edoardo Generali, in dialogo con Stefano Solignani. Sabato alle 20 in piazza Cavazzuti, sempre a Castelnuovo, si svolgerà The Cynotype in concerto. Infine, domenica alle 16.30 in piazza Cavazzuti, si terrà il Grande talk show lennon-beatlesiano con video e letture sui Fab4 con Targi e Federico Martelli.