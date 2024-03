Weekend di Coppa Italia per le modenesi. La storia della competizione dal 1966 ad oggi

I campionati di hockey pista vanno in vacanza per due settimane, ed il prossimo week end sarà dedicato alle Finali della Coppa Italia, dalla A1, alla A2, passando per serie B e femminile: mai come quest’anno l’attenzione dei tifosi modenesi è puntata sul PalaForte di Forte dei Marmi, dove da sabato pomeriggio in poi si giocheranno tutte le gare, e si esibiranno la Symbol Amatori in una delle semifinali della Coppa Italia di A2, e la Pico Mirandola nella finalissima del torneo riservato alla serie B.

Assoluta. Per quanto l’hockey modenese vanti due scudetti vinti con la SS Amatori nel 1957 e 1960, il glorioso club gialloblù non è mai riuscito ad aggiudicarsi il Trofeo Assoluto, visto che una volta si giocava una sola Coppa Italia, e non tante coppe a seconda del livello: la Coppa Italia è arrivata solo nel 1966, e l’allora Iris Amatori Modena riuscì a giocarsi due finali, nel 1969 perdendo 3-6 la finalissima contro l’Hockey Novara di Olthoff, e nel 1971 perdendo entrambe le gare con il Candy Monza, prima di precipitare in serie B, da cui riuscì ad emergere solo anni dopo. Scartabellando tra gli archivi, troviamo anche una sconfitta 2-3 contro Prato nella finale 3°/4° posto della stagione 2000/01 giocata a Bassano.

Di serie. Dagli anni Ottanta si sono cominciate a giocare le Coppa Italia anche di serie B e C, e solo nella memoria del vostro estensore, c’è il ricordo non suffragato da tracce nemmeno su internet, di una Coppa Italia di serie B o C vinta dai Pattinatori Finalesi di Finale Emilia, mentre è documentato un secondo posto nella Coppa Italia di serie B della stagione 90/91 della Villa d’Oro, e la sconfitta in finale l’anno dopo del La Mela Montale a Follonica contro il Cassano d’Adda. Nella stagione 1993/94 il primo successo documentato, ancora della Villa d’Oro, che a Novara batté 10-2 Ferrara. Recente l’ultimo successo nella Coppa Italia di serie B, per la vittoria nella Coppa Italia di B della stagione 2021/22 dell’Amatori Modena contro Follonica.

Coppa di Lega. Non si gioca più da parecchie stagioni, ma fino al 2011 si è disputata spesso anche la Coppa di Lega, parallelamente, o in sostituzione alla Coppa Italia: in questo trofeo, troviamo un successo dell’Hockey Modena per la serie A2 nella stagione 1997/98 contro forte dei Marmi, e la vittoria del La Mela Montale (nella foto) per la serie B nella stagione 2010/11, unitamente a tre secondi posti, due della Villa d’Oro, ed uno del Pico Mirandola.

Riccardo Cavazzoni