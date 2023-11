Weekend in note Da Santa Cecilia al dialetto

Non è solo il weekend del black friday e dello shopping... Anche questo fine settimana ci offre anche un generoso carnet di appuntamenti musicali (e non solo). Partiamo da Sassuolo, dove stasera alle 19 la Corale Puccini renderà omaggio a Santa Cecilia, patrona dei musicisti, con la tradizionale Messa dell’artista, e domani alle 16.30, nella sala Don Magnani (via Giovanni XXIII) terrà un concerto insieme al Corpo bandistico La Beneficenza (diretto da Marco Stefani). A entrambi gli eventi parteciperà come solista il soprano Yoriko Okai: alla direzione e all’accompagnamento della Puccini si alterneranno i maestri Francesco Saguatti e Simone Guaitoli. E veniamo a Modena, con il gran finale per la stagione concertistica della Cattedrale, che in questi mesi è stata seguita e apprezzata da un pubblico numeroso ed entusiasta. Domani pomeriggio alle 15.30 in Duomo (con ingresso libero) sarà protagonista l’organista tedesco Christoph Hauser, alla sua prima data italiana dopo la nomina a titolare dei prestigiosi organi barocchi dell’Abbazia di Ottobeuren. Il suo recital ’Organ Spectacular’ propone un percorso di ascolto dal barocco al primo Novecento, con pagine di Bach, Grieg, Reger, Widor: il concerto è organizzato in sinergia con il ’Modena Organ Festival’ che proseguirà fino alla metà di dicembre. Sempre domani al teatro Michelangelo ci attende (alle 17) un pomeriggio simpatico e brillante con ’Modna in dal cor’, un omaggio alla modenesità (da un’idea di Milena Cappi e Patrizia Manicardi) insieme al Coro La Ghirlandeina, diretto da Luca Saltini: amarcord, sketch, battute esilaranti e naturalmente tante canzoni, come ‘Do ciacri in piazza Grande’. Tutto in dialetto modenese.

E sempre domani alle 17 al teatro Troisi di Nonantola, gli Amici della musica ci invitano al concerto del Duo Polaris (Simone Moschitz al sax e Daniele Bonini al pianoforte) in musiche di Bonneau, Albright, Debussy, Iturralde, Fitkin, Marzocchi. Nall’incontro e dalla comune passione per la musica da camera di due musicisti friulani, l’ensemble spazia dal neoclassicismo fino alla musica contemporanea, attraversando compositori post minimalisti, e affronta anche trascrizioni del repertorio classico, con le sonorità particolari del sassofono e del pianoforte.