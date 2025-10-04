Weekend per l’arte. Le mostre di Ago ad ingresso libero

Oggi è la Giornata del Contemporaneo, un’occasione in più per riflettere sull’arte del nostro tempo. Promossa da 26 musei di arte contemporanea associati ad Amaci (fra i quali anche la Fondazione Ago di Modena), la Giornata coinvolge oltre mille realtà pubbliche e private in tutta Italia, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero degli Esteri.

Le mostre a Palazzo Santa Margherita (Paolo Ventura con "L’oca gigante e altre meraviglie", l’esposizione di alcune opere dell’artista digitale Quayola e "Lo sbadiglio dell’archivista") oggi apriranno alle 10 con orario continuato fino alle 19, e saranno a ingresso gratuito: si potranno visitare gratuitamente anche domani, a partire dalle 11, in occasione della prima domenica del mese.

Il tema nazionale della Giornata del Contemporaneo di quest’anno è la formazione, processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi: proprio sulla scia del recente FestivalFilosofia che era dedicato a ‘paideia’ come trasmissione del sapere, Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali ha scelto di organizzare una serie di iniziative legate a progetti formativi che offrono sguardi giovani sugli archivi.

A Palazzo Santa Margherita viene presentata la nuova mostra "Identità raccolta" che fino al 9 novembre propone lavori dei ragazzi dell’Istituto d’arte Venturi di Modena: nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, gli studenti hanno realizzato un proprio autoritratto al termine di un progetto dedicato alla conoscenza della fotografia, degli archivi e degli artisti contemporanei che hanno prodotto nuove opere utilizzando raccolte di immagini già esistenti. A ogni studente è stato chiesto di individuare una fotografia dal proprio archivio familiare, come punto di partenza per un autoritratto.

Per la mostra "Lo sbadiglio dell’archivista", gli studenti del biennio di fotografia dell’Accademia Laba si sono confrontati con gli archivi delle collezioni di fotografia storica e del Museo della Figurina: le opere esposte rappresentano l’esito finale di riflessioni sull’archivio come struttura del sapere e sui suoi criteri di classificazione che influenzano la lettura dei materiali. Una visita guidata alla mostra è in programma alle 16. Alla stessa ora è in programma anche un laboratorio per bambini tra i 7 e gli 11 anni dedicato ai "Ritratti ottocenteschi", condotto da Irene Lazzarin, autrice del libro "La camera buissima. Viaggio alle origini della fotografia tra storie, esperimenti e invenzioni". Ci si prenota su www.agomodena.it.

Domani si concluderà la mostra "Machine as muse" di Quayola: l’artista, dopo la mostra a Doha in Qatar, è tornato a Modena con una piccola selezione di opere e un video in cui racconta il proprio rapporto creativo con la macchina e la tecnologia.

