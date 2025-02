Weekend tra violini e belcanto

Ci attende un weekend di grandi appuntamenti musicali, fra classica e contemporanea. Spicca su tutti il concerto in cartellone al teatro Comunale di Carpi, che domani pomeriggio alle 17 accoglierà il grande violinista Sergej Krylov, direttore e solista, con la Lithuanian Chamber Orchestra: il programma spazierà dal "Concerto per archi" di Nino Rota al "Rondò capriccioso op. 28 per violino e orchestra" di Camille Saint-Saëns fino a brani di Latenas e Dvorák, e alla "Zingaresca op. 20 per violino e orchestra" di Pablo De Serasate. La scelta dei brani riflette l’eclettismo del celebre violinista russo che ama esplorare un repertorio assai ampio, che dal barocco arriva fino ai giorni nostri. Di Krylov viene ammirato il virtuosismo strabiliante che è da sempre la sua cifra artistica.

A Modena, già oggi tornerà il festival "Note oltre i confini" promosso dagli Amici del Quarttetto ‘Borciani’ di Reggio Emilia, qui in collaborazione con la Gioventù Musicale. Due gli appuntamenti, sempre collegati al tema dell’edizione di quest’anno, ovvero "Ascoltare", con compagini strumentali molto diverse e compositori solo all’apparenza distanti. Oggi alle 18.30 nella sala dell’Oratorio al Palazzo dei Musei, una lezione concerto su "La libertà rigorosa" con il pianista e divulgatore Giovanni Bietti, il soprano Gemma Bertagnolli, il violinista Mauro Massa e il clavicembalista Luca Oberti, in musiche dii Haendel e Bach. Domani, sempre alle 18.30, nella sala del Leccio del Complesso San Paolo, una lezione - concerto con Open Trios, Giovanni Bietti al pianoforte, Alessandro Gwis alla tastiera, Pasquale Laino al sax e Luca Caponi alle percussioni, in un gioco di "Sguardi".

E stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est (con gli Amici della Musica) una splendida e raffinata Liederabend con un programma incentrato sul primo ‘900, con pagine di Richard Strauss, Fauré e Rachmaninov, per arrivare a un omaggio a Luciano Berio, nel centenario della nascita, con l’esecuzione delle Quattro Canzoni Popolari. Protagonisti della serata saranno due giovani e affermati interpreti: il soprano Anna Graf, spesso ospite sui palcoscenici prestigiosi di Aquisgrana e Colonia, prossimamente in scena al Carlo Felice di Genova sotto la direzione di Fabio Luisi, e il pianista Daniele Bonini, apprezzato camerista e pianista collaboratore di strumentisti e cantanti, vincitore di oltre 40 concorsi solistici e cameristici internazionali.