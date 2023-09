Wekeend di sapori con il Parmigiano

A partire da venerdì e fino a domenica, si rinnova a

Lama Mocogno l’appuntamento con la manifestazione ’Parmigiano Reggianoda gustare’, la principale rassegna della montagna modenese dedicata al ’Re dei formaggi’, organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, giunta alla 18° edizione, con la presenza di ben 73 stand, di cui 33 alimentari, 32 non alimentari e 8 di antichi mestieri "Il Parmigiano Reggiano non è solo formaggio: esso incorpora una cultura di vita in campagna, di cura dell’ambiente, di rispetto della natura – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini – Questi sono anche gli ingredienti che ci hanno valso l’inclusione nella Riserva Mab Unesco Appennino Tosco- Emiliano".