"White list, escluso per mesi: danno enorme"

di Emanuela Zanasi

Cinquantadue anni, imprenditore edile di Carpi, Roberto Zagarella nel settembre scorso, è stato da un giorno all’altro escluso dalla white list, lo strumento in mano alle Prefetture per impedire ad imprese in odore di mafia di lavorare in appalti sia pubblici che privati. Una doccia fredda per l’imprenditore che non aveva mai avuto a che fare con la criminalità organizzata. Pochi giorni fa però il Tar, dopo il ricorso presentato dall’avvocato Stefano Calzolari, ha sospeso il provvedimento reinserendo di nuovo Zagarella nella white list (la cosiddetta lista delle aziende ’pulite’) permettendogli così di lavorare di nuovo. L’imprenditore era stato escluso per un errore normativo - a causa di un piccolo precedente penale che risale a quando aveva poco più di 20 anni, un ‘peccato di gioventù’ che si è trascinato fino ad ora - ma che si basa su una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2019. Il danno però era fatto.

Zagarella, cos’è accaduto?

"Io ero regolarmente iscritto alla white list dal 2012; dopo la pandemia e con l’arrivo dei bonus, abbiamo presentato di nuovo la richiesta di rinnovo dell’ iscrizione, abbiamo nel frattempo ricominciato i lavori in diversi cantieri, poi improvvisamente nel mese di settembre arriva questa batosta, mi avevano interdetto dalla white list, mi è cascato il mondo addosso, non lo auguro a nessuno. Mi sono rivolto all’avvocato Calzolari che ha guardato tutta la documentazione e ha scoperto che qualcosa non andava. Abbiamo fatto ricorso al Tar che ci ha dato ragione, e ora ho ricominciato a lavorare ma ho perso tanti cantieri e ho avuto un brutta nomea nella zona per questa situazione". Un’interdittiva antimafia non è uno scherzo. Cosa ha comportato per lei?

"Un danno economico e psicologico molto grande. Ho dovuto lasciare a casa i miei dipendenti, cinque, sei persone e interrompere i contratti con gli artigiani con cui collaboravo. In quel momento avevo tre cantieri in corso e altri otto che stavano per cominciare per cui avevo già avviato tutte le pratiche; da un giorno all’altro mi hanno bloccato tutto. E soprattutto ho dovuto spiegare a tutti il motivo".

I suoi familiari come l’hanno presa?

"E’ stato molto difficile, ho dovuto spiegare tutto a mio fratello, alla mia compagna, mia figlia che ha 12 anni chiedeva spiegazioni, sentiva la parola mafia, era preoccupata. Io la tranquillizzavo e le dicevo: ‘Vedrai che sistemiamo tutto’".

Tutto questo per un piccolo precedente...

"Esatto, avevo poco più di vent’anni e mi trovarono con un coltellino, una piccolezza che non ha niente a che fare con la criminalità organizzata. Io sono siciliano, di Agrigento; arrivai anni fa qui a Carpi proprio per poter lavorare in tranquillità, in un contesto diverso. Tutta la mia famiglia in Sicilia non ha mai avuto a che fare con l’illegalità, anzi, mio padre denunciò persone che si rivelarono legate alla criminalità organizzata. Ora sono uscito dall’incubo ma i problemi non mancano perché ho scadenze per terminare dei cantieri interrotti per tutti questi mesi, però ora posso ricominciare a vivere".

Cosa pensa della white list?

"Penso che si un ottimo strumento per limitare l’ingresso della mafia, benissimo che ci sia ma occorre guardare molto bene prima di escludere aziende che con la mafia non c’entrano nulla".