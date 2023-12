White list, Giovanardi torna a processo: "Lo ’scudo’ parlamentare non vale"

"Le condotte del senatore Giovanardi, per quanto riguarda le imputazioni di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e violenza o minaccia ad un Corpo politico, non possono essere inquadrate tra le ‘opinioni’ espresse nell’esercizio della funzione parlamentare. Pertanto, non spettava al Senato deliberare la loro insindacabilità: va annullata la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022".

La Corte costituzionale, con la sentenza 2182023 si è espressa in merito alla processabilità o meno dell’ex parlamentare Carlo Giovanardi nell’ambito del maxi processo ’White list’. Infatti la consulta aveva dichiarando ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Modena nei confronti del Senato che, un anno fa, aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Giovanardi.

L’ex parlamentare era indagato per presunte pressioni nei confronti della Prefettura affinché riammettesse due imprese nella White List per i lavori della ricostruzione post sisma.

Secondo il Senato, in sostanza, Giovanardi nel merito della vicenda aveva però espresso opinioni nell’esercizio delle funzioni di parlamentare e la difesa del politico aveva chiesto per il proprio assistito il proscioglimento.

I giudici di Modena, accogliendo la richiesta della procura, avevano però sollevato il conflitto, che ha avuto appunto il via libera della Consulta. Ora la corte si è espressa dichiarando il difetto di giurisdizione del Senato a favore del tribunale: gli atti quindi torneranno a Modena e il processo, a questo punto, riprenderà.

Secondo la Corte, però, Giovanardi non potrà essere giudicato dal tribunale ordinario per quanto riguarda l’imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, contrariamente alle altre condotte ritenute come detto al di fuori delle prerogative dall’attività del senatore. ‘Comportamenti’, insomma, che potranno essere giudicati da un giudice del tribunale secondo le direttive stilate dalla Corte Costituzionale che si è recentemente espressa nel merito.

Giovanardi aveva sempre sottolineato di aver espresso in Senato prima e pubblicamente poi le sue opinioni e secondo il Senato la sua attività rientrava nell’ambito di opinioni espresse da un parlamentare, quindi non sindacabili. "Non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Giovanardi (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, violenza o minaccia ad un Corpo politico), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni – stabilisce invece la Corte. Da qui l’annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta 16 febbraio 2022, nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, contestate dal Tribunale ordinario di Modena.

La posizione del senatore era stata sin qui ‘congelata’: il processo nei confronti di Giovanardi era stato sospeso nel gennaio del 2021 affinché si esprimesse il Senato, come stabilito dai giudici del collegio. L’ultima parola, però, spettava alla Corte Costituzionale che si è espressa nel merito. Il processo, insomma, continua.