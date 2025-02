’White Room’ al Mac Mazzieri. Focus sulla danza contemporanea

Danza contemporanea protagonista con ‘White Room’ della Cob, Compagnia Opus Ballet (foto), stasera, alle 21, al Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, nell’ambito della stagione teatrale 2024/2025 curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento chiuderà la Mac Dance Week, una settimana di performance, workshop e laboratori dedicati alla danza, dentro e fuori il Mac Mazzieri. La creazione del coreografo Adriano Bolognino vuole approfondire gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo, ispirandosi all’opera ‘Il ritorno dal bosco’ di Giovanni Segantini. Il quadro ritrae una dilatazione del tempo che, rallentando e tendendosi, mette in scena la fatica e la costanza dell’essere umano: una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolato circondato da montagne che sovrastano la neve cristallina. Tutti gli elementi pittorici partecipano alla rappresentazione di una tensione tra gli ostacoli connaturati allo statuto vitale e la forza umana che, in questo contesto, assume un carattere sovrannaturale. È proprio questa polarità a costruire un ponte tra l’universo contadino di Segantini e il contemporaneo. Le difficoltà della vita spesso ci consegnano questa sfida sotto diverse forme, ridisegnando i contorni delle paure quotidiane e dei contesti di pubblica esposizione, costringendoci ad un lungo inverno dell’anima. Con questa creazione il coreografo prova a ricercare quello stadio sovrannaturale che ricongiunge la forza fisica necessaria a trascinare una slitta con quella emotiva che esercitiamo ogni giorno in questo presente.

m.s.c.