Whitemary ospite alla Tenda

’Whitemary’, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, è l’ospite del terzo e ultimo appuntamento di ’Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore’, la rassegna promossa dal Centro Musica di Modena che propone un format fatto di incontri di parole e note per approfondire i temi della canzone d’autore. L’iniziativa con questa interprete è in programma domani alle 21 alla Tenda di viale Monte Kosica (ingresso gratuito). Con intervista dello speaker Francesco Locane, l’artista rifletterà sulla attuale situazione musicale anche in relazione alle nuove ’frontiere’ digitali costituite dal web e dai social network. Lo hanno già fatto vari autori tra cui Niccolò Fabi, Roberta Sammarelli dei Verdena, Motta, Ex Otago, Giorgio Poi, Gomma, Cosmo, Colombre, Willie Peyote, Maria Antonietta, Fasta Animals & Slow Kids, Coma Cose, Vasco Brondi, Paolo Benvegnù, solo per citarne alcuni.