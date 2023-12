Wild Rover Irish pub. Aperitivo all’inglese

Prende il via oggi il ciclo di tre incontri dal titolo "Talking about Europe – aperitivi in inglese", dedicato a giovani tra i 16 e i 30 anni, caratterizzato da conversazioni in inglese con aperitivo offerto. L’appuntamento odierno si svolgerà dalle 18 al Wild Rover Irish Pub di Manzolino. I successivi incontri sono previsti per lunedì 18 alle 18.30 al TerzoSpazio di Castelfranco e martedì 19 alle 18.30, al Bar Freccia di Piumazzo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Castelfranco, cooperativa Bangherang e Regione.