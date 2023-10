Willie Peyote stasera al Vox

Nel suo nome d’arte unisce il ricordo di Wile E. Coyote, iconico personaggio dei cartoni animati, e un richiamo al peyote, cactus con proprietà allucinogene. Fin dai suoi primi album (come ’Non è il mio genere, il genere umano’ del 2013), Willie Peyote (foto) è stato considerato una delle figure più interessanti della scena indie italiana. Il rapper e cantautore piemontese partirà stasera dal Vox club di Nonantola con il suo nuovo tour che – significativamente – riprende proprio il titolo di quel lavoro di dieci anni fa, ’Non è (ancora) il mio genere’. "Senza dubbio da allora sono cambiate tante cose, ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo – spiega –. Per questo mi è sembrato il nome giusto per questo tour che ci riporta nei nostri amati club dopo il fatidico 2020". Vincitore del premio della critica ‘Mia Martini’ al festival di Sanremo di due anni fa con il brano ’Mai dire mai (Lalocura)’, riproporrà in questo tour i brani più amati dal pubblico e anche i due inediti, ’Frecciarossa’ e ’Picasso’, arrivati dopo la pubblicazione dell’album ’Pornostalgia’.