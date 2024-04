"Women2Work, più donne tra i top manager"

Il progetto Women2Work ha l’obiettivo di favorire l’accesso e la qualificazione dell’attività lavorativa delle donne nel territorio dell’Emilia-Romagna, con azioni di formazione e consulenza volte, in particolare, a favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e diffondere la cultura di impresa tra le donne, rafforzandone il ruolo nell’economia e nella società. Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è l’evoluzione di quello finanziato due anni fa ("La valorizzazione dell’empowerment femminile nel distretto ceramico") e vede il Comune di Sassuolo come capofila, e cofinanziatore insieme a Fiorano Modenese e Formigine. Ieri, al Palazzo Ducale di Sassuolo, si è tenuto il workshop di apertura del progetto con un’ampia panoramica sull’occupazione femminile, il mercato del lavoro italiano, il Gender Gap, il Gender Pay Gap, la presenza femminile nei ruoli di top management, sono state illustrate le linee guida del progetto stesso. Due le azioni principali: una prima consiste in un percorso formativo dedicato a 50 donne, di cui 25 lavoratrici e 25 non occupate e mira a fornire competenze cruciali per il mondo del lavoro, come la creazione di curriculum efficaci, l’utilizzo dei social media per costruire la propria identità professionale, la gestione finanziaria, l’analisi Swot, il Business Model Canvas e altri strumenti utili per potenziare i propri skills attraverso 124 ore di formazione, suddivise in 10 workshop formativi flessibili, adattabili alle esigenze e alle inclinazioni delle partecipanti, con una durata variabile da 2 a 12 ore ciascuno. L’Azione 2, invece, prevede un percorso di consulenza rivolto a 50 piccole e medie imprese (PMI) della durata complessiva di 73 ore durante il quale verranno affrontati temi cruciali come la Certificazione sulla parità di genere, il Diversity Management e l’Empowerment femminile. Al termine del percorso formativo, un workshop finale riassumerà quanto trattato durante il corso, con focus particolare sui progetti realizzati dalle partecipanti: Women2Work prevede due edizioni – la prima programmata nel periodo tra i mesi di maggio e giugno e la seconda nel periodo tra ottobre e novembre – e si avvale ampio e solido partenariato con associazioni datoriali (CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti Modena), le realtà No Profit "Donne e Giustizia" e "Associazione Senior APS", il sindacato Cgil e – come partners tecnici – Stars & Cows SRL Società Benefit, Zenit Srl, Cà Bella e l’Associazione ForHub.

Stefano Fogliani