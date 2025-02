Wow, la fiera del verde. Torna l’evento dedicato ad animali e benessere tra sorprese e curiosità

Wow! Modena 2025: un weekend di scoperta, benessere e passione. L’1 e il 2 marzo il quartiere fieristico di Modena ospiterà l’evento imperdibile Wow! Modena, un’occasione unica per esplorare passioni e curiosità. Con 15.000 metri quadrati suddivisi in tre padiglioni, questa fiera tematica si propone di soddisfare i visitatori più vari, dal giardinaggio al benessere, fino agli animali esotici e da compagnia.

Il primo salone, Verdi Passioni, è dedicato agli amanti del giardinaggio e degli orti. Un’area che ospiterà soluzioni innovative per la cura del verde, tecniche di coltivazione sostenibile e idee per creare il giardino perfetto. Inoltre, grazie al mercato di Campagna Amica di Coldiretti Modena, sarà possibile acquistare prodotti freschi a chilometro zero, entrando in contatto con le tradizioni agricole locali.

Giuliana Odone, Project Manager Wow! Modena, ha spiegato: "Sarà presente una vasta area commerciale dedicata al verde e una zona food con prodotti della terra a km 0. Grandi e piccini potranno partecipare a laboratori creativi, workshop, corsi, e visitare le mostre". Un’area che si preannuncia ricca di novità, pensata per coinvolgere ogni visitatore.

Il secondo salone, Pet Expo&Show, è il regno degli animali, dove sarà possibile conoscere e osservare cani, gatti, alpaca, lama, suricati e tante altre specie, anche esotiche. Con laboratori didattici e dimostrazioni di dog dance, agility e obedience, il pubblico avrà la possibilità di vedere come funziona la relazione tra il cane e il suo proprietario. "Partiamo dall’idea di inserire argomenti di interesse per il pubblico. Il filo conduttore è lo star bene, il benessere generale. Saranno presenti animali domestici che non siamo abituati a vedere, controllati dall’AUSL di Modena, per garantire il massimo rispetto degli animali", ha dichiarato Francesco Milaneschi, presidente Multimedia Tre.

Il salone Mantra è dedicato al mondo del benessere e della spiritualità. Qui i visitatori troveranno prodotti naturali come oli essenziali, candele profumate e gioielli con pietre dure. Un’area dedicata allo yoga e ai massaggi olistici darà la possibilità di ricaricare corpo e mente. Tamara Pezzi, direttrice artistica di Mantra Festival, ha anticipato alcune delle novità: "Quest’anno avremo una grande area conferenze con ospiti di alto calibro, come i monaci tibetani, che presenteranno una pratica di gentilezza per la felicità. Sarà anche un’occasione per partecipare alla cerimonia del cacao, un’esperienza sacra con canti e kirtan, oltre a lezioni di Spank yoga".

Inoltre, sarà possibile vivere l’esperienza della fiera insieme ai propri amici a quattro zampe. I cani sono ammessi, purché rispettino il regolamento comunale, che prevede l’uso di museruola e guinzaglio corto. "Una fiera che rappresenta la volontà del comune di Modena di proseguire nelle attività e nella programmazione di fiere a Modena. Vogliamo coinvolgere sempre di più il sistema fiere con la città", ha affermato Paolo Zanca, assessore del Comune di Modena.