X2, nuova sede e altre assunzioni

Inaugurata ieri a Mirandola la nuova sede di X2 Manufacturing, società nata tre mesi prima del covid nel 2020, e che oggi grazie allo stabilimento in via XXI Aprile si prepara a scalare posizioni nel mercato del trattamento e lavorazione dell’acciaio inossidabile. Al taglio del nastro erano presenti numerose autorità istituzionali, Guglielmo Golinelli – in rappresentanza del sindaco di Mirandola –, il presidente Ucman Alberto Calciolari e la consigliera regionale Palma Costi. L’azienda ha la caratteristica di essere completamente paper free grazie alla implementazione di processi industriali 4.0, che la proiettano in una dimensione futura, dove si coniugano innovazione, persone e valori. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini che non ha mancato di sottolineare "che qui c’è una capacità e una qualità nel lavoro che apprezzo, anche per il riferimento costante al valore dei dipendenti". Oggi le due unità produttive insieme realizzano un valore della produzione superiore a 10 milioni di euro e danno lavoro a circa 35 maestranze ma, assicura l’amministratore delegato di X2 Solution e X2 Manufacturing Vittorio Bosi, "dovremmo crescere ancora di 67 unità appena le troviamo".

Alberto Greco