Young Festival a Castelfranco: Oggi e Domani l'Iniziativa Plastic Free

Torna con la sua terza edizione, oggi e domani al Parco Cà Ranuzza, lo Young Festival, un’iniziativa plastic free patrocinata dall’amministrazione di Castelfranco Emilia, dedicata ai giovani del territorio, sull’educazione ambientale, l’arte e la cultura locale. Le due serate del festival, il cui motto è "young, wild and green", saranno animate da musica, food truck con hamburger e borlenghi, una mostra d’arte e uno swap party, evento in cui le persone si scambiano i vestiti, un’attività a favore dell’ambiente e del sociale. "Questo festival – commenta l’assessora Sarah Testoni – rientra in un percorso partecipato cominciato nel 2020 rivolto ai giovani, fortemente voluto dall’amministrazione".