Youth Festival, la serata di Olly "Canterò nella terra di Vasco"

di Stefano Luppi

"È la prima volta che suono nel territorio modenese, a Sassuolo oggi e sono molto felice di esserci: pensando a Vasco Rossi che è un maestro affronto il pubblico e la sua voglia di divertirsi insieme". Olly, il cantante genovese 21enne Federico Olivieri che di recente ha riscosso successo anche a Sanremo 2022 sezione giovani, arriva a scaldare il pubblico dei giovanissimi a Sassuolo con il concerto previsto stasera allo Youth Festival al Polo scolastico in zona piscine. Federico, raccontaci di ’Tutto con te’, il tuo nuovo singolo appena uscito. "L’ho scritto e prodotto in collaborazione con Jvli e vuole sostanzialmente chiudere un cerchio iniziato con l’album ‘Gira il mondo gira’. Qui racconto dunque ancora della voglia di libertà dei giovani, quel senso di voler vivere e sbagliare, non da soli ma in comunità. Qui parlo di sensazioni istintive, azioni istintive con cui appurare che il massimo dell’intensità sta appunto nella condivisione. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Amedeo Zancanella".

Come sta andando?

"Bene, lo avevamo già provato nei concerti prima che uscisse e avevo buone sensazioni, poi certo il mercato estivo della musica è impegnativo".

Ora sei in tournee - "Il mondo gira tour" prodotto da Magellano Concerti, come sta procedendo?

"Sono felicissimo, vengo oggi a Sassuolo e sono appena stato a Bergamo dove secondo me finora c’è stata la tappa migliore. Vedremo stasera allo Youth Festival: ai concerti da me viene certo un pubblico giovane, ma non solo perché forse complice il passaggio recente a Sanremo ci sono anche tante mamme con i bimbi".

Come hai iniziato a cantare e suonare?

"A 15 anni con gli amici facendo soprattutto freestyle e rap, poi in una crew a Genova. Quando si è sciolta sono andato a Milano per l’università e ho iniziato come solista".

A chi ti ispiri?

"Apprezzo tantissimi cantanti di ogni genere perché nella musica non è che crei qualcosa di nuovo visto che l’ispirazione è permeabile. Mi faccio particolarmente trascinare da Vasco e dalle sonorità americane".

Sei ancora giovanissimo, come ti vedi tra dieci anni?

"Le opzioni sono due, per me è o bianco o nero: sarò super soddisfatto per avere raggiunto gli apici della carriera oppure sarebbe bello essere morto, triste e povero (lo dice ridendo, ndr)".