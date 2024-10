"Youz Officina, adolescenti protagonisti"

Sostenere il coinvolgimento, la partecipazione e la possibilità di attivare percorsi di dialogo, socialità e inclusione da parte dei giovani del territorio, per ampliare le opportunità di aggregazione e promozione della creatività rivolte a giovani e adolescenti.

È l’obiettivo che si pone l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, recependo, con ‘Youz Officina’, quanto reso disponibile dal fondo GECO 13, realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e la collaborazione della Regione. I fondi a disposizione ammontano complessivamente a 25mila euro e le proposte progettuali dovranno rivolgersi ad adolescenti e giovani del territorio di età compresa tra i 14 ed i 35 anni ed essere realizzate in uno o più degli otto Comuni che compongono l’Unione, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo.

Per ogni progetto potrà essere richiesto un contributo fino ad un massimo di cinquemila euro, e le domande di partecipazione al bando – tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni, i cui Assessorati alle Politiche Giovanili sono disponibili a fornire il supporto del caso - devono essere consegnate entro le ore 12 del prossimo 7 novembre. Il fondo regionale "Geco – Giovani evoluti e consapevoli" è finalizzato all’attivazione di azioni locali per consentire ai giovani la piena partecipazione e inclusione alla vita sociale del territorio, con particolare attenzione a quelli in condizione di svantaggio, ad iniziative di aggregazione, di promozione della creatività, di promozione della cittadinanza attiva, di informazione sociale, culturale, ad azioni di contrasto alla dispersione scolastica e di tutela dell’ambiente, per far acquisire ai giovani una maggiore consapevolezza ambientale ed etica e comportamenti più responsabili.

Stefano Fogliani