Zagnoni, un errore che costa molto caro. Mandelli detta i tempi, Panelli sempre in anticipo

SORZI 5,5. Settantanove minuti da spettatore, con un brivido nel primo tempo quando liscia la palla di Pierno che va in rete, salvato dall’offiside. Poi Forte lo infila da due passi per il pari e deve dire di no a Forte e Benassai per evitare il 2-1. Che arriva con l’incredibile svirgolata di Zagnoni con cui non si intende in uscita, la palla lo scavalca e Pierno lo precede, forse poteva fare qualcosa di più.

VERZA 6. Titolare dopo quasi 2 mesi, toglie dal campo Lombari e accompagna sempre l’azione, rifinendo per Sall nell’occasione della traversa. Mezzo punto in meno perché è lui a farsi precedere da Forte nel pareggio.

ZAGNONI 4,5. Per una volta finisce dietro la lavagna con la svirgolata da matita blu che costa la sconfitta.

PANELLI 7. Sempre in anticipo, Di Stefano e Bifulco non la vedono mai. Un paio di discese poderose, mette la testa sull’azione del gol.

CECOTTI 6,5. Conferma la grande affidabilità delle ultime uscite, vince il duello con Pierno e mette dentro un paio di palloni affilati che avrebbero meritato miglior sorte.

CASARINI 6,5. Fa sempre il passaggio giusto senza mai strafare, l’unica sbavatura prima del riposo quando sbaglia il tocco per mettere in porta Mandelli. (35’st Amayah sv).

MANDELLI 6,5. Detta i tempi con la solita maestria, infilandosi fra le maglie del Campobasso. Pregevole il tacco con cui libera Cortesi per l’occasionissima di Gerbi. (44’st Stanzani sv).

FIGOLI 7. Primo gol in biancorosso con uno splendido tap in, a un anno e mezzo dall’ultimo a novembre 2023 con la Pergolettese, quando anche allora a Novara avanti 1-0 i suoi poi vennero ribaltati. Aldilà dell’infausta coincidenza, il suo moto perpetuo manda il tilt il Campobasso. (44’st Saporetti sv).

PULETTO 6,5. Dal suo piede parte la punizione del vantaggio, gara di sostanza. (17’st Campagna 5. Clamoroso l’errore davanti a Neri da cui nasce la ripartenza: da 2-0 a 1-1 in un battito).

CORTESI 6,5. Gioca al 70% ma con la palla al piede fa la differenza lo stesso. Mette in porta Gerbi, gli manca solo la stoccata vincente nei 16 metri finali.

GERBI 5. Al rientro da titolare fallisce i due palloni che gli arrivano, il primo sul portiere, il secondo ciabattando la palla. (17’st Sall 5,5. Terzo palo negli ultimi 2 mesi, la jella lo perseguita, ma forse poteva calciare prima).

Davide Setti