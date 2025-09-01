Zampano inesauribile, Zanimacchia incide. Santoro in crescendo, Adorni dirige la difesa

CHICHIZOLA 6 Primi quarantacinque minuti in cui a parte una respinta di pugno non deve fare granchè. Nella ripresa sul gol di Sounas può fare poco, il tiro è forte e angolato.

TONOLI 6 Gara inizialmente prudente, vista la velocità del reparto offensivo irpino, tiene comunque bene la posizione.

ADORNI 6,5 Dirige ancora una volta la difesa con buona personalità e non soffre in nessuna occasione.

NIELING 5,5 Apre la sua partita con un intervento mancato e prosegue il primo tempo su questa falsariga. Appare meno sicuro rispetto alla partita di Marassi.

BEYUKU 6 Solita corsa e solita voglia, ma in alcuni frangenti sbaglia le scelte e paga un pizzico di imprecisione. Ma non dimentichiamo mai che è un 2005 (14’ st Zanimacchia 6,5 Porta qualità alla fascia, Iannarilli si deve superare per deviare in corner una botta destinata alla rete)

SANTORO 7 Un po’ di fatica nel traffico del centrocampo avellinese, poi la sua gara va in crescendo, con una grande percussione ispira il gol di Defrel e si dimostra tra i più in palla.

GERLI 6 La squadra rispetto a Genova gioca di più con la palla a terra ma specie nel primo tempo pecca di precisione. Come a Genova Sottil lo toglie dopo un’ora abbondante (26’ st Sersanti 6) Si presenta con una gran percussione che porta al secondo giallo a Cagnano)

PYYTHIA 6 Tira bene angoli e punizioni, ma un po’ fatica a trovare la posizione. Meglio nella ripresa, ha un’occasione da fermo ma calcia a lato. (32’ st Magnino 6 Fa come sempre il suo a centrocampo).

ZAMPANO 7 Fa da esterno le due fasi come pochi, e nella prima frazione è tra i pochi che mostrano lucidità, tanti palloni toccati, recuperati e buttati in mezzo. Dà tutto e Sottil lo toglie a un quarto d’ora dalla fine (32’ st Di Mariano 6 Il grande rammarico del 96’, quando la sua botta si infrange sul palo).

DEFREL 6,5 Si distingue nel primo tempo più per dei palloni recuperati su ripartenze della difesa biancoverde che per incisività in attacco. Segna l’ 1 a 1 con grande opportunismo (26’ st Mendes 6 Sfortunato quando colpisce di testa una traversa a Iannarilli battuto)

GLIOZZI 5,5 Non ripete, almeno nella prima frazione, la buona prova di Genova, anche perchè stavolta è il Modena che deve fare la partita e sui cross viene anticipato dai difensori avversari. A inizio ripresa si mangia un’occasione colossale calciando da pochi passi centrale e Iannarilli può respingere. Una punta del suo spessore non può fallire occasioni del genere.

Alessandro Bedoni