Zampano presidia la fascia. Adorni domina la difesa

CHICHIZOLA 6 Benissimo come sempre quando gioca con i piedi, appare in leggero ritardo sul gol di Olzer, un tiro però leggermente deviato involontariamente da Adorni. Un brivido nel recupero quando un cross maligno lo supera ma Okwonkwo non ne approfitta.

TONOLI 7 Altra prova di personalità per un difensore che ancora una volta dimostra di non aver risentito minimamente del salto di categoria, anzi.

ADORNI 7 Recuperato dopo il forfait di Mantova, conferma di essere autentico direttore d’orchestra della retroguardia. Senso della posizione, tempismo ed esperienza da vendere.

CAUZ 6 Qualche sbavatura e poca fortuna quando non riesce a trasformare in gol un tap in da pochi passi dopo una respinta corta di Desplanches. Sottil con due difensori ammoniti su tre deve sacrificarne uno e sceglie lui. (31’ pt Dellavalle 6 Giocare a sinistra non è proprio nelle sue corde e non chiude efficacemente su Olzer in occasione della rete ospite. Meglio nella ripresa).

ZAMPANO 7 Vivarini chiude bene gli spazi agli esterni ma lui riesce ad essere ugualmente efficace sulla fascia di competenza. Desplanches gli nega la rete alla mezz’ora, in pieno recupero riconquista con maestria una palla che poteva risultare pericolosa assai.

SANTORO 6 Meno brillante che in altre occasioni in un centrocampo in cui gli ospiti lasciano poco spazio. Prova la botta da fuori, alta di poco. (34’ st Magnino 6 Affidabile come sempre in un finale di partita non semplicissimo).

GERLI 6,5 Grande lavoro in copertura che conferma una buona crescita di rendimento. Brivido nel finale quando il contatto con Meazzi induce Allegretta a fischiare un penalty poi revocato dal Var.

SERSANTI 7 Tutto in meno di un quarto d’ora. Si procura il rigore del pareggio e segna il gol del sorpasso svettando di testa sul corner di Di Mariano. Può bastare. (20’ st Pyythia 6 Fa vedere le sue doti balistiche calciando di poco fuori una punizione da una trentina di metri).

ZANIMACCHIA 6,5 Fasce abbastanza chiuse dalla disposizione tattica del Pescare, e l’ex Cremonese deve metterci del suo per provare a sfondare. Bene in copertura.

DI MARIANO 6,5 Vivarini lo ‘ingabbia’ tatticamente e fatica nel primo tempo a trovare le giocate, e deve gestire anche un giallo ricevuto al quarto d’ora. Pennella il corner per la rete decisiva di Sersanti. (20’ st Defrel 6 Recupera qualche pallone, e Desplanches gli nega il gol, ma c’era un fallo precedente fischiato a Gliozzi che gli aveva offerto una gran palla).

GLIOZZI 7 Non centra la porta nel primo tempo su un cross mica male di Zampano, a inizio ripresa riscatta l’errore di Mantova calciando perfettamente il rigore del pareggio rimettendo in carreggiata la gara. (34’ st Mendes 6 Un quarto d’ora di lavoro ‘sporco’ in coppia con Defrel quando la squadra cede un po’ di campo e le punte sono più isolate).

Alessandro Bedoni