Zampano sempre pericoloso. Santoro cresce nella ripresa

CHICHIZOLA 7 Pochi interventi ma tutti decisivi, su tutti quello in uscita su Franzoni, e come sempre anche con la palla tra i piedi mostra grande sicurezza. TONOLI 6,5 Va vicino al gol in avvio in mischia ma l’ex di turno Colombi respinge di piede. Poi gara diligente, soprattutto nei frangenti in cui l’Entella pressa alto.

ADORNI 6,5 Ci sta abituando a partite giocate con un grande senso della posizione che regalano tranquillità a tutto il reparto. Dirige il reparto arretrato con invidiabile naturalezza.

NIELING 6,5 Ritrova una casacca da titolare e sfrutta bene l’occasione con una gara attenta e senza troppi fronzoli, crescendo nella ripresa e dimostrando maturità.

ZAMPANO 7 Ogni volta che si propone in fase offensiva la manovra del Modena sfocia in qualcosa di pericoloso, soprattutto nella ripresa quando Sottil lo sposta sulla sua ‘amata’ fascia sinistra. Sfiora il gol da fuori, quando Colombi deve compiere un prodigio per deviare in angolo.

SANTORO 7 Primo tempo con un po’ di sofferenza nel traffico di centrocampo, grande crescita nella ripresa quando si esalta il suo dinamismo. Si procura il penalty che sblocca la partita andando a riconquistare con caparbietà un pallone in area. (43’ st Magnino sv Appena entrato, una sua spizzata su corner di Defrel manda in gol Mendes).

GERLI 6,5 Nella sofferenza del primo tempo è l’unico che prova a dare strappi alla manovra del Modena, partendo sempre da lontano. Nel secondo tempo paga un po’ la fatica.

PYYTHIA 6 Ancora una volta un inizio timido, poi lentamente trova fiducia ed è utile soprattutto in fase di copertura. (17’ st Sersanti 6,5 Alza il baricentro del centrocampo con una mezz’ora di buon dinamismo).

ZANIMACCHIA 6 Fatica nel primo tempo a trovare spazio, beneficia anche lui nella ripresa dello scambio di esterni che decide Sottil dopo l’intervallo. (27’ st Cotali 6 Nel momento della reazione ospite dopo il vantaggio canarino, c’è bisogno di un soldato diligente a dare una mano a sinistra e come sempre si fa trovare pronto).

DI MARIANO 6 Gioca più arretrato del solito, trovando però poco spazio per le sue giocate, e viene pure ‘maltrattato’ dai difensori biancocelesti. (17’ st Mendes 6,5 Rincorre diversi palloni senza trovare spunti interessanti, poi è rapace quando chiude la partita con un colpo di testa sotto misura).

GLIOZZI 6,5 Più isolato del solito in avanti, fatica anche a produrre sponde interessanti nel traffico della difesa chiavarese. Ha il merito di sbloccare una partita sin lì complicatissima trasformando in modo mirabile un penalty dal pallone pesante assai. (27’ st Defrel 6,5. Veloce e sempre insidioso, calcia il corner da cui scaturisce il raddoppio di Mendes e assiste lo stesso portoghese per la palla del possibile terzo gol).

Alessandro Bedoni