Zampone da record,. Castelnuovo si prepara a un weekend di festa

È dal 1991 che Castelnuovo Rangone detiene il record per lo ’zampone’ più grande del mondo, e questo weekend il comune modenese si prepara per la 34ª edizione dedicata ad uno dei piatti più famosi della cucina emiliana. Sabato e domenica tutta Castelnuovo sarà addobbata a festa per l’evento ’Superzampone’, organizzato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo assieme all’Ordine dei Maestri salumieri. I festeggiamenti cominceranno già nella serata di venerdì, con il concerto dei Serial Singers Gospel Choir, in programma al Musa (Museo della salumeria), alle ore 21. Nella giornata di sabato al Palazampone di Piazza Bertoni ci sarà ’Ghet un Zampoun’, un aperitivo con musica live e dj set fino alle 23.30. Domenica sarà il grande giorno di sua maestà il ’Superzampone’, con la mattinata inaugurata dal taglio del mini-zampone alle ore 10 assieme ai bambini della scuola primaria Anna Frank di Montale.

A seguire vi sarà l’apertura della manifestazione con l’ordine dei Maestri salumieri modenesi e Stefano Bortolomasi, figlio di Sante Bortolomasi a cui questa manifestazione è dedicata.

Jacopo Franceschini