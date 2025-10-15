Zanasi è primo a Imola

Fine settimana da protagonista per il maranellese Marco Zanasi, assieme ad Andrea Belicchi suo abituale coach, nella penultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La coppia della Ferrari 296 Cup è stata veloce e competitiva, capace di realizzare una doppia pole position e vincere gara 2, dopo che gara 1 ha portato l’equipaggio della Pinetti Motorsport appena sotto il podio con quarto posto di valore. Imola è un circuito amato dal pilota maranellese e lo si è visto fin dalle prove libere con ottimi riscontri cronometrici che si sono concretizzati con la pole position in entrambe le gare.

L’ottimo affiatamento con Andrea Belicchi ha poi permesso di ottenere una vittoria netta, grazie anche all’ottima vettura preparata dalla struttura di Colorno. Soddisfazioni per I piloti modenesi anche nella disciplina del rally, Al Rally Valli della Carnia, ultimo appuntamento del campionato International Rally Cup in Friuli, il pilota di Montefiorino Giacomo Guglielmini, navigato da Andrea Sarti, ha dominato la propria classe Rally4, portando la propria Peugeot 208 alla vittoria di categoria e fra le auto a due ruote motrici. Terzo gradino del podio per Franco Rossi, in coppia con Flavio Zanella, a bordo di una Renault Clio Rally3 con cui il modenese si sta trovando sempre più a suo agio, accrescendo feeling e fiducia. Brindisi ed allori anche all’ombra del Monte Titano al RallyLegend 2025. Nella classifica Wrc, il pilota di Serramazzoni Luca Bonfatti, assieme a Beatrice Croda, ha concluso al secondo posto la classe Super 1.6 a bordo di una prestazionale Renault Clio. Il driver modenese, presidente della scuderia Modena Racing Team, ha duellato con il sassolese Massimo Turrini per la vittoria, sfumata per una penalizzazione. Massimo Turrini, navigato dal prignanese Mirco Bucciarelli, a bordo della fidata Citroen C2 preparata R2, ma iscritta in categoria super 1.6 per poter partecipare alla manifestazione sammarinese, ha regalato spettacolo grazie ad una guida funambolica. Finalmente ben assecondato dalla propria vettura francese, il modenese portacolori della Pintarally Motorsport ha vinto diverse prove speciali ed ha potuto brindare sul gradino più alto del podio grazie anche ad un errore commesso dagli avversari.

Giampaolo Grimaldi