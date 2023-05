Zaniboni eguaglia il risultato 2018 A Camposanto vince la continuità

Monja Zaniboni si riconferma alla guida dell’amministrazione comunale di Camposanto, bissando il risultato di cinque anni fa e sovvertendo lo svantaggio iniziale del centrosinistra (in base alle ultime politiche). Con la sua lista "Noi per Camposanto" ha raccolto 693 voti pari al 55,26%, ed eguaglia in termini di consensi i voti ottenuti la volta scorsa (695). "Sono molto contenta – ha detto Zaniboni dopo la proclamazione avvenuta ai seggi – perché volevamo lavorare in continuità in quanto avevamo seminato tanti progetti che con un secondo mandato ora possono essere portati a termine. Non era un risultato scontato viste le difficoltà che ci sono state". Daniele Manfredini è rimasto staccato di oltre centotrenta voti, fermatosi a 561, pari al 44,74%, migliorando le sue precedenti performance del 2008 e del 2013, quando a capo di liste civiche ottenne rispettivamente il 15,22% e il 20,86%. Questa volta sostenuto dalla lista "Centrodestra per Camposanto", che ha compattato tutto lo schieramento di centrodestra, ha raccolto qualche voto in più (14) di quanto il centrodestra racimolò la scorsa legislatura, ma non sono stati sufficienti per ribaltare il risultato. Delusione, dunque, nel campo di centrodestra non nascosta da Manfredini. "Il risultato – commenta – non mi soddisfa viste le lamentale che serpeggiano tra la popolazione. Hanno premiato la continuità dell’immobilismo e spero che se la gente ha scelto così domani non abbia motivo di lamentarsi". Al voto su 2.410 elettori si sono recati in 1.298, una percentuale che supera di poco il cinquanta per cento (53,8%), la più bassa mai raggiunta a Camposanto nelle comunali degli ultimi 20 anni. Rispetto al 58,49% di cinque anni fa la disaffezione è aumentata del 4,63%, anche più alta del calo nazionale. Le schede bianche sono state 19 e le nulle 25. Resa nota la composizione del consiglio comunale, dove spicca come recordman di preferenze Andrea Resca di "Noi per Camposanto" che ha ottenuto 118 voti. Potrebbe essere lui il vice sindaco. "Oggi – fa sapere Zaniboni – decideremo la data per l’insediamento e si saprà chi entra in giunta". Per la maggioranza (8 posti) oltre a Resca, entrano in consiglio comunale Sonia Costi (26), Umberto Neri (24), Giacomo Vincenzi (22), Amarjit Kumar (21), Orsola Rosetta D’Agata (17), Prya Kewal (16) e Aldo Pelloni (14). La minoranza, cui spettano 4 posti, sarà rappresentata da Daniele Manfredini, Mauro Neri (26 preferenze), Andrea Perrone (20), Roberto Sala (14).

Alberto Greco