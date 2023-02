Zaniboni, prove di ricandidatura "Sciolgo la riserva il primo marzo"

Una data ancora non c’è per la consultazione. Ma a Camposanto già si comincia a pensare al confronto elettorale che tra fine maggio e inizio giugno chiamerà a votare gli oltre 2.200 elettori di questo centro della Bassa Modenese. Cinque anni fa era finita con la vittoria del centrosinistra che aveva eletto sindaca Monja Zaniboni, la quale aveva prevalso sull’avversario di centrodestra, l’esponente di Forza Italia Mauro Neri, con uno scarto di quasi 150 voti. Era finita 55,96% a 44,04%. Oggi la sindaca in carica non ha ancora deciso di sciogliere la riserva su una eventuale ripresentazione. La legge del vincolo dei due mandati per i sindaci glielo consentirebbe, ma l’interessata per ora preferisce rispondere: "Stiamo facendo un percorso per la creazione di un progetto. E scioglierò la riserva solo il 1° marzo nel corso di un evento che stiamo organizzando". L’appuntamento, cui accennava, segue un calendario a tappe iniziato il 23 gennaio dalla lista che la sostiene "Noi per Camposanto", che si terrà alle 20.45 alla Sala Ariston, presente a supporto anche la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Nello schieramento di centrosinistra, però, molti confidano che Zaniboni possa accettare. Il risultato non sarà, tuttavia, scontato e per questo si fa insistente la pressione su di lei. A turbare il centrosinistra è il risultato delle ultime elezioni politiche, dove il candidato di centrodestra raccolse il 47,02% alla Camera contro il 31,41% dello sfidante di centrosinistra, il deputato eletto Andrea De Maria. Perciò nel duello che si profila saranno decisivi soprattutto l’8,11% dei pentastellati ed il 6,66% di AzioneItalia Viva, necessari al centrosinistra per rimontare lo svantaggio. Sul fronte del centrodestra non si è andati più in là di qualche sondaggio.

Mauro Neri esclude l’intenzione di riprovarci. "Sono disponibile – dice – a dare una mano ed anche a entrare in lista, ma escludo di essere interessato a fare da frontman della coalizione". Lo sfidante per il centrodestra, dunque, sarà una partita tra Lega a Fratelli d’Italia, con questi ultimi che parrebbero i più legittimati a indicare il nome grazie al recente risultato che li proiettò ad essere il primo partito del paese col 31,41%, davanti a Pd (25,95%) e Lega che si fermò a 8,95%. "Stiamo lavorando – conferma il segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli - a un candidato unitario del centrodestra, ma è presto". "L’intenzione – aggiunge il segretario provinciale FdI Ferdinando Pulitanò – è di una lista che ampli il perimetro del nostro schieramento e sia espressione di un mix tra forze giovani e di esperienza. Abbiamo sondato diversi nomi che stiamo valutando".

Alberto Greco