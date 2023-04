Zaniboni punta su tangenziale e cittadella della salute

La lista civica di centrosinistra "Noi per Camposanto", sotto la guida dell’attuale sindaco Monja Zaniboni, che ha scelto di ricandidarsi per il secondo mandato, ha incontrato gli elettori per la presentazione dei consiglieri e del programma elettorale 2023-2028, nella sala Ariston. La lista si presenta quest’anno all’insegna della multiculturalità, con l’acquisizione di due consiglieri di origine straniera e pone l’integrazione culturale come uno degli obiettivi cardine per il futuro del paese. In continuità, poi, con il precedente mandato, si trova la realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Camposanto, considerato il notevole traffico di mezzi pesanti, da sempre problematico. Si punta, inoltre, alla mobilità dolce, con l’ampliamento di piste ciclabili di collegamento con le frazioni. Dopo l’istituzione del centro prelievi, in caso di vittoria, la prossima amministrazione propone il potenziamento dei servizi socio-sanitari con una cittadella della salute, che comprenda la nuova sede AVIS, i medici di base e il pediatra di libera scelta, nonché il servizio dell’infermeria di comunità. Scuola, sport, associazioni, sostegno alla genitorialità e cura del tempo libero per tutte le fasce d’età, con eventi come la Fiera di luglio, la Festa della birra, un Festival delle culture, compongono un programma ambizioso. A lungo termine è, per esempio, l’adozione di un piano urbanistico generale, in accordo con i comuni dell’Area Nord, per valorizzare le caratteristiche di ogni territorio.

Infine, lo sviluppo di una Comunità energetica rinnovabile.

Monja Zaniboni ha ricevuto il sostegno dei sindaci di Finale Emilia, Medolla e San Prospero.