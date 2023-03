Zaniboni tenta il bis "Amo Camposanto"

C’è la data per la consultazione che il 14 e 15 maggio chiamerà alle urne i circa 2.200 elettori di Camposanto. Ma da mercoledì sera c’è anche il primo nome come candidato sindaco. Non era forse una novità per molti, ma dopo "una meditazione lunga per nulla facile e frutto di una profonda analisi personale" – sono sue parole – Monja Zaniboni ha accettato l’invito a ricandidarsi. Ad offrirle questa opportunità il sostegno e la richiesta del gruppo consiliare "Noi per Camposanto" e l’incoraggiamento di una platea che l’altra sera ha riempito la Sala Ariston del piccolo centro dell’Area Nord, che annoverava tra i presenti anche la consigliera regionale Palma Costi, influente madrina del centrosinistra locale, la ex sindaca Antonella Baldini, e – a sorpresa – Mauro Neri, esponente vicino a Forza Italia, che fu antagonista della Zaniboni cinque anni fa. A dichiarare il proprio tifo per lei anche i sindaci Sauro Borghi di San Prospero, Alberto Calciolari di Medolla, Carlo Casari di San Possidonio e l’assessora concordiese Marika Menozzi. La decisione è giunta al termine di un percorso iniziato a gennaio dai promotori della lista per il progetto Camposanto 2023-2028. "La valutazione più importante – motiva Zaniboni – nasce dall’amore profondo che bisogna avere per il proprio territorio e mi hanno dato la conferma di questo la voglia che ho di terminare ciò che si è iniziato ma, soprattutto, la consapevolezza di cosa vorrei progettare ancora di nuovo". Ora attesa per le mosse del centrodestra.

Alberto Greco