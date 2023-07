"Zanoli, amici da 30 anni Mancherà a tutti noi"

"Roberto era un caro amico, ci conosciamo da oltre trent’anni. Che grande tragedia". Stefano Mantovani si fa portavoce della compagnia di amici nell’esprimere il dolore per la tragica morte di Roberto Zanoli, deceduto martedì a 60 anni, per intossicazione nel rogo del suo appartamento, in via Ragazzi del ’99: avrebbe inalato il fumo tossico proveniente dal condizionatore che si trovava sul balcone. "Una persona timida, umile – ricorda l’amico – ma capace di lasciarsi andare e divertirsi quando si usciva in compagnia. Venerdì della scorsa settimana, in occasione del ritorno dal Messico di un nostro amico, siamo usciti a cena e lui era particolarmente contento per esserci riuniti". L’uomo viveva solo: "Non era sposato, e quando circa 5 anni fa ha perso anche la mamma con cui abitava, ha sofferto molto". Zanoli, trovato esanime sulla poltrona di casa, precedentemente era stato visto da alcuni vicini impegnato nel tentativo di domare le fiamme, che hanno poi carbonizzato il tendone parasole. "In terrazzo – spiega Stefano – è stato trovato una catino, forse Roberto vedendo le fiamme uscire dal condizionatore ha istintivamente provato a spegnerle con l’acqua; l’esalazione è stata potente e i gas tossici gli sono stati fatali. La poltrona su cui si è accasciato è in soggiorno, proprio attaccata alla porta finestra del balcone". "Era molto preciso e abitudinario: dopo il pranzo andava sempre a fare un ‘riposino’, mancherà a tutti noi. Ci siamo conosciuti alla fine degli anni Ottanta, grazie ad amici comuni, facevamo parte della compagnia del Jimmix di viale Guido Fassi, quando ancora si chiamava bar Gulliver". Roberto da vari anni lavorava per la Cooperativa Nazareno Work, nel settore lavorazione per conto terzi.

"Ho un bellissimo ricordo di lui – racconta Sergio Zini, presidente della Cooperativa – . Una brava persona, tranquilla, e un grande lavoratore, molto serio. La sua morte ci addolora molto". Per i funerali si attende l’autopsia. Roberto lascia tre fratelli e i nipoti, tra cui il calciatore Aessandro Zanoli, che la scorsa stagione ha giocato in serie A con Napoli, vincendo lo scudetto.

Maria Silvia Cabri