Zanoli: "Sulla Pedemontana tanti rifiuti abbandonati"

Non c’è pace per la parte modenese della Pedemontana. Dopo le buche che a inizio settimana hanno distrutto pneumatici e sospensioni di numerosi veicoli, ora torna a farsi evidente anche il problema dei rifiuti abbandonati. A farlo presente è il consigliere comunale di San Cesario Mirco Zanoli, che proprio ieri ha percorso il tratto di Pedemontana tra i territori di Vignola e Castelvetro e, a un certo punto, sul lato destro della strada, in territorio di Spilamberto (così gli ha segnalato la app del Rifiutologo), ha notato una nuova discarica di rifiuti abbandonati a cielo aperto. "È tenuta da panico la Pedemontana – lamenta il consigliere - tra Savignano e Castelvetro: buche eo rifiuti abbandonati, mancanza di illuminazione nello svincolo per Vignola, assenza dei catadiottri sui guard rail. Io stesso, pochi giorni fa, ho chiamato la polizia locale di Vignola per segnalare le buche pericolose". La presenza di questa nuova discarica di rifiuti – fenomeno non nuovo sulla Pedemontana, visto che già in passato si erano verificati episodi simili – è stata segnalata a Hera dallo stesso Zanoli attraverso la app "Il Rifiutologo". "Mi auguro – ha aggiunto il consigliere – che si intervenga presto per rimuovere tutti questi rifiuti a fianco della sede stradale". Per quanto riguarda le buche, oltre ai rattoppi che sono stati fatti lunedì scorso dalla Provincia quando queste si erano formate a causa del maltempo, come è noto l’ente provinciale ha annunciato per la primavera un intervento di riasfaltatura per 600.000 euro durante la prossima primavera.

m.ped.