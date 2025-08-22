Zanzara tigre, a Carpi riprendono i trattamenti

Riprenderanno stamattina dalle 7 le nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre in aree verdi private, sospese provvisoriamente causa il maltempo. Nello specifico, si concluderanno gli interventi iniziati mercoledì nelle aree delle zone di via Sallustio e via Martinelli. Sempre con inizio alle 7 e proseguimento nell’arco della giornata fino a conclusione, saranno effettuati tre nuovi interventi nelle aree verdi private delle zone delle vie Aldo Moro, Lelio Rossi e Spallanzani a seguito della conferma di nuovi casi di Chikungunya, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche da Ausl Modena e Regione.

A Fossoli sarà completato e ampliato l’intervento iniziato mercoledì nell’area intorno a via Martinelli: l’allargamento è dovuto alla conferma di un nuovo caso in via del Melograno. Trattamenti anche nell’area delimitata dalle vie Budrione-Migliarina, Largo dei Mari, Pioppi, Cacciatore, Fogazzaro, Nomadelfia, dell’Acero, via Deportati Ebrei, del Tiglio, dell’Ulivo. Il trattamento nella zona di via Aldo riguarda l’area tra le vie Ugo da Carpi, Lincoln, Garagnani, Mazzali, De Nicola, Carducci, F.lli Rosselli, Nicolò Biondo, Gramsci, Alghisi, San Bernardino Realino, Amendola, Marchi, Cimitero israelitico, Camilla Pio, Tiraboschi, Farini, Tassoni, Meloni di Quartirolo.

L’intervento nella zona di via Spallanzani si riferisce all’area tra le vie Giovanni XXIII, Manzoni e Volta; il trattamento che ha al centro via Lelio Rossi riguarda la zona tra le vie Messori, Govi e Giovanni XXIII. Il Comune fa sapere che "l’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni".

Maria Silvia Cabri