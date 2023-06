Zanzara tigre, al via i trattamenti

Le insistenti piogge delle ultime settimane creano un microclima congeniale alle zanzare, sia tigre che comune, per questo il Comune di Soliera sta intensificando i trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche, nelle caditoie e nei tombini di strade, parcheggi, piazze, ovunque si riscontrino ristagni d’acqua. Si procede anche con l’uso ripetuto di prodotti naturali: "Invitiamo i cittadini a mettere in atto le azioni necessarie per contenere la proliferazione di questi insetti fastidiosi e dannosi".