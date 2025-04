Zanzara tigre, campagna di prevenzione

Ha preso il via la campagna per prevenire la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, potenziali vettori di patologie virali come West Nile, Zika, Dengue e Chikunguya che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria.

Da quest’anno, inoltre vengono introdotte importanti novità per i trattamenti adulticidi negli spazi privati, che vanno sempre preventivamente comunicati al Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena, come previsto da un’ordinanza già in vigore.

L’intervento principale per la prevenzione resta la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi nel periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti, che va da aprile a ottobre. Le pratiche utilizzate sono efficaci sia contro la zanzara tigre sia contro le zanzare comuni la cui presenza è in aumento con l’innalzarsi delle temperature medie.

Tutte le informazioni utili per il contrasto alla proliferazione della zanzara si trovano sul sito dell’amministrazione comunale (https://www.comune.modena.it/argomenti/spazio-verde/lotta-alle-zanzare).