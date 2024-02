Zaro e Riccio colpevoli sul gol. Seculin salva il risultato

SECULIN 6,5 Il colpo di testa di Tutino è imprendibile, poi compie un mezzo prodigio sulla rasoiata dalla distanza di Marras e nella ripresa è reattivo ancora su Tutino.

RICCIO 5,5 E’ vero che nell’azione del pari silano il mancato colpo di testa di Zaro gli fa perdere il tempo, ma è altrettanto vero che Tutino lo sorprende di brutto.

ZARO 5,5 Correo con Riccio nell’azione del gol subito, quando manca l’intervento di testa sul cross di Gyamfi. Ammonito, salterà il match di domenica a Venezia.

CAUZ 6 Gara senza sbavature particolari, con qualche sortita offensiva che avrebbe meritato maggior fortuna.

PONSI 7 E’ in un momento di grande fiducia. Puntuale sulla fascia sia in spinta che in fase difensiva, va anche per due volte vicino al gol con due conclusioni da fuori. Sulla prima è molto bravo Micai. Peccato per il giallo che gli farà saltare la prossima gara

BATTISTELLA 6,5 Inizio di gara molto positivo, con palloni recuperati e dinamismo in ripartenza. Spende tanto e nella ripresa un po’ di calo fisico ci sta. (42’ st Bozhanaj sv Bianco lo manda in campo per cercare di sfruttare la superiorità numerica, ma non trova la lucidità in un paio di situazioni).

GERLI 6,5 Solito gran presidio del centrocampo canarino, squisito l’assist che manda in rete Gliozzi. Bene anche nel recuperare palloni, anche lui nella ripresa paga un po’ la fatica dei chilometri percorsi nel primo tempo.

SANTORO 6,5 Gettato nella mischia dall’inizio in luogo dello squalificato Palumbo, fa vedere le sue doti di concretezza soprattutto quando la gara si fa piuttosto fisica. Costretto a uscire dopo un intervento piuttosto duro di Gyamfi che gli costa cinque punti di sutura al capo. (34’ st Cotali sv Regala suo malgrado qualche minuto di superiorità numerica al Modena quando Marras lo colpisce duro con un intervento a gamba altissima, visto da tutti tranne dal direttore di gara che viene richiamato al Var).

CORRADO 6 Partita senza particolari sussulti ma anche senza errori da rimarcare o palloni perduti. Sufficienza tutto sommato meritata. (34’ st Magnino sv Una manciata di minuti con pochi palloni toccati).

GLIOZZI 6,5 La sua crescita continua, e finalmente arriva anche il suo primo gol in canarino con un fendente di collo che fulmina Micai. Nella ripresa tenta una difficilissima girata al volo, ma non ha fortuna.

ABIUSO 6 Un pizzico di brillantezza in meno rispetto alle ultime uscite, ma i difensori silani su di lui non fanno certo complimenti. Apprezzabile comunque in più di un frangente il suo sacrificarsi a tenere palloni per fare alzare la squadra. (20’ st Di Stefano 6 Comincia con una buona accelerazione che costringe la difesa ospite ad un fallo plateale. Nello spicchio di gara in cui è in campo dimostra buone doti che verranno utili alla causa).

Alessandro Bedoni