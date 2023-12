Zaro perno della difesa. Venti partite su venti

Praticamente insostuitibile. Per Paolo Bianco, Giovanni Zaro è senza ombra di dubbio uomo intorno al quale ruota il sistema difensivo del Modena.

Da quando il tecnico siede sulla panchina canarina, momento che coincide con il ritorno del centrale dopo due anni di Sudtirol, non c’è stata gara nella quale la formazione titolare non abbia visto scritto il nome di Zaro.

Dalla prima uscita ufficiale di Coppa Italia a Genova con il grifone, all’ultima trasferta di La Spezia, 20 su 20, percorso netto con 1.800 minuti giocati nel 2023.

Qualcosa di assolutamente unico rispetto alla media, ma che certifica l’importanza di un giocatore che il Modena ha voluto di nuovo in maniera forte nel proprio organico dopo averlo lasciato andare a Bolzano nell’estate del 2021, quella dell’arrivo della famiglia Rivetti e di Davide Vaira al timone.

E suon di prestazioni una più valida dell’altra si è ben capito il motivo per cui Bianco ha dato fin da subito l’ok al ritorno. Già dai tempi di Zironelli, Zaro era stato acquistato per imporsi in una difesa a tre, suo marchio di fabbrica nelle precedenti stagioni alla Pro Sesto.

Con Mignani ha imparato benissimo a far coppia con Pergreffi e in Alto Adige, al fianco di un altro espertissimo come Masiello e con un pragmatico come Bisoli alla guida si è di fatto consacrato nel ruolo.

Senza dimenticare come si gioca in un terzetto, cosa che Bianco ha spesso riproposto proprio per l’attitudine di Zaro al ruolo, idem vale per Riccio e per lo stesso Pergreffi che nella sua lunga carriera al Piacenza lo ha fatto per anni.

Due reti, inoltre, per Zaro. Quella decisiva a Brescia e quella meno decisiva a Como ma anche il gol fa parte del suo bagaglio tecnico. A proposito di giocatori duttili e versatili, appena dietro al difensore per minuti giocati c’è Luca Magnino con 1.605 minuti, anche lui un solido punto di riferimento per la squadra

Spesso si sottovaluta il suo lavoro in mezzo al campo ma è di quantità smisurata. Se ti vuoi permettere di giocare con uno o due trequartista, non c’è altra via se non quella di affidarsi ai polmoni di un centrocampista simile e da qui si comprende anche la leggera mancanza di ossigeno nell’ultima fase dell’anno. Per Magnino 19 partite giocate, all’appello manca solo la Coppa Italia di agosto. Chiude il podio Antonio Palumbo con altre 20 partite in bacheca e 1.574 minuti giocati, conditi anche due reti e due assist.

Sui numeri pesano alcune sostituzioni "di troppo", avvenute a ottobre, con Brescia e Ternana ad esempio, periodo che poi ha sbloccato il neo arrivato a centrocampo.

Sono questi i tre uomini a cui Bianco non ha mai rinunciato e ai quali difficilmente rinuncerà anche nel nuovo anno. Certezze su cui costruire il prosieguo del campionato.

Al netto di quelle che potranno essere le scelte di mercato, scelte che sicuramente non vedranno comparire i loro nomi perché del Modena attuale e del futuro rappresentano punti fermi.

Alessandro Troncone