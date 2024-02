Zaro si ferma dopo 46 partite

Il lungo guerriero si deve fermare. Dove non hanno potuto sfortuna, malanni o scelte tattiche degli allenatori, arriverà la mano del Giudice Sportivo che domani ratificherà la squalifica. Giovanni Zaro, dopo quarantasei partite di campionato di serie B in cui è sempre stato in campo, prima col Sud Tirol poi col Modena (sempre da titolare e, udite udite, mai sostituito), dovrà accomodarsi suo malgrado per una giornata nel box dei cattivi. L’ultima volta che era successo era stato il giorno di Santo Stefano del 2022, quando il difensore aveva dovuto saltare la sfida di Bolzano proprio contro il Modena, squadra all’epoca del suo passato e dall’estate successiva anche del suo futuro e presente. Il cartellino giallo che l’arbitro Camplone di Pescara gli ha sventolato davanti alla faccia nel match di sabato scorso al Braglia contro il Cosenza, ha fatto scattare quella squalifica che Zaro, in diffida già da parecchie giornate, era sempre riuscito ad evitare. Questo turno di forzato stop interrompe così una lunga striscia di presenze: da ricordare che il difensore era stato, tra l’altro, l’unico giocatore tra i professionisti, nell’anno solare 2023, a rimanere in campo per tutte le quarantuno gare, 22 col Sudtirol (comprese tre partite di playoff) e 19 col Modena. Numeri che già di per sé sono notevoli, lo diventano ancora di più se si pensa che appartengono a un difensore, ruolo che è fisiologicamente sottoposto più di altri al rischio di un’ammonizione. Questo la dice lunga sulla correttezza in campo del numero 19 canarino, che fa del senso della posizione, dell’anticipo e del gioco aereo (193 centimetri di altezza aiutano...), oltre che una più che buona tecnica individuale, le sue caratteristiche principali che gli evitano di dover ricorrere al gioco duro.

Ovvio che ogni tanto qualche giallo ci scappa e alla fine ne è arrivato uno di troppo. Peccato, perchè la striscia di Zaro poteva continuare ancora, ma era evidente che prima o poi sarebbe arrivato questo stop, che verrà scontato domenica in una gara impegnativa come quella che andrà in scena domenica allo stadio Penzo di Venezia. Una squalifica che sarà un problema in più per Paolo Bianco, già alle prese con un’infermeria discretamente pienotta che spera si possa almeno parzialmente svuotare questa settimana.

Alessandro Bedoni